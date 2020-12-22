影／下營反設置事業廢棄物處理場 5百多人南市府抗議

台南市下營地區民眾反對碩鼎資源再生公司在下營設置廢棄物處理場，市議員陳秋宏等人今天率5百多民眾到市府、市議會抗議並遞交陳情書，要求撤案。環保局長謝世傑保證，會再重新審查，強調，資料沒補正完備，絕不能試運轉，也保證絕不容許處理土木建築、廢玻璃、陶瓷、磚瓦及黏土以外的廢棄物。

今天上午的抗議不分藍綠，市議員陳秋宏、尤榮智、蔡筱薇、呂維胤、李宗翰、林志展、蔡蘇秋金等人與民眾先到市府抗議。陳秋宏表示，日友環保20年前申請在下營設置焚化爐、掩埋場，後經民眾反對，決定不設置焚化爐，並將焚化爐拆除，近期卻變更由碩鼎承接，重起爐灶，環保局已在去年同意變更許可。

陳秋宏強調，任何申請變更許可都應是先開說明會，先聽取居民意見，再送件，卻本末倒置，先同意變更再開說明會。市民拉著「拒絕汙染、不要掩埋場」'「護土地、拒絕毒害、顧子孫」的布條，要求環保局撤案。

環保局長謝世傑表示，審查過程一切依法行政，強調此次申請變更的興辦事業計畫書，仍維持僅能收受當地的廢棄物，原來處理種類是12項，目前變更為兩項，僅限「土木及建築廢棄物」、「廢玻璃、陶瓷、磚瓦及黏土廢棄物」，他強調，會再重開審查會，做好把關並要求確實補正資料，在未補正前絕不同意試運轉。