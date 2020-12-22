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影／十米高塔山光之樹點亮阿里山 外籍藝術家熱愛台灣

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
昨日晚間夜空飄著綿綿細雨，但仍阻擋不了民眾熱情，為光之樹一起點燈。記者莊祖銘／攝影
昨日晚間夜空飄著綿綿細雨，但仍阻擋不了民眾熱情，為光之樹一起點燈。記者莊祖銘／攝影

嘉義阿里山鄉來吉村歷經莫拉克風災，今年更遭逢新冠肺炎疫情衝擊，深刻體會環境所帶來的改變，重新出發，昨晚6時地標性裝置藝術「塔山光之樹」點燈啟用，願新的一年，讓愛的光帶來平安與祝福。

「塔山光之樹」由嘉義縣文化基金會攜手藝術家高培樺和鄒族8個部落、國中小學童，用竹子、金屬、木材等素材，打造約10公尺、3層樓高的裝置藝術，昨日晚間縣長翁章梁、原民會鄒族專委汪啟聖等也到現場為其點燈。

高培樺說，過去幾年的作品總將科技和藝術融合在一起，但兩者之間缺乏一種重要的元素：「分享」，那是一種溫暖的感覺，而他也在來吉部落找到這種溫暖，成為創作「塔山光之樹」的靈感。

高培樺原本住在中國上海，休假喜歡和妻子爬郊山、走古道，但中國大陸幅員遼闊，想尋覓悠閒的古道得花費大量時間，他兩年多前首次造訪嘉義，便愛上阿里山休閒靜謐的步調。

七百多天的日子裡，高培樺定居在來吉部落，發想回饋當地，於是邀請美籍好友喬治柏霖（George Berlin），為「光之樹」設計光線、色彩及圖像，從來吉出發，用光、愛及希望，點亮全世界。

翁章梁說，鄒族人具有很好的藝術細胞，在耶誕節前夕，各個宗教用歌聲、藝術傳播愛，這在基督教氣氛濃厚的鄒族部落，是一件很特殊的事；翁也稱讚，光之樹視覺的感受特別強烈，是一場很成功的藝術與文化活動。

塔山光之樹坐落於來吉部落商業圈中⼼位置，即日起將在蘭后民宿前廣場展到明年3月底。

嘉義縣長翁章梁（左）、縣長夫人劉莉英（右）和藝術家高培樺（中）在塔山光之樹前拍照留念。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）、縣長夫人劉莉英（右）和藝術家高培樺（中）在塔山光之樹前拍照留念。記者莊祖銘／攝影
鄒族村民邀請現場長官、貴賓一同切蛋糕為族人慶生。記者莊祖銘／攝影
鄒族村民邀請現場長官、貴賓一同切蛋糕為族人慶生。記者莊祖銘／攝影
外籍藝術家高培樺（左）、喬治柏霖（右）分享創作過程。記者莊祖銘／攝影
外籍藝術家高培樺（左）、喬治柏霖（右）分享創作過程。記者莊祖銘／攝影
光之樹以「愛與分享」作主軸，希望向全世界分享溫暖。記者莊祖銘／攝影
光之樹以「愛與分享」作主軸，希望向全世界分享溫暖。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）和外籍藝術家高培樺（右）、喬治柏霖（左）共同在光之樹前拍照留念。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）和外籍藝術家高培樺（右）、喬治柏霖（左）共同在光之樹前拍照留念。記者莊祖銘／攝影

鄒族 嘉義 阿里山

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