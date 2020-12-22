2020嘉義國際管樂節創新融和 綻放獨嘉魅力
今年因為疫情的關係，國內外許多的大型音樂活動都被迫取消，嘉義市國際管樂節照常舉行，從演出團隊和觀賞民眾歡欣快樂表情，都能看得出對這場活動如期舉行的喜悅，再次證明嘉義市國際管樂節的魅力，管樂節從即日起到明年1月3日，在嘉義市文化局音樂廳、文化公園及嘉義市製材所，還有一連串的精采音樂會，歡迎民眾參與，一起用音樂紓解疫情帶來的鬱悶。
主辦單位表示，今年突破以往有54個團隊參與踩街，是29屆來最多的一次，全國的樂儀旗隊包括超過個7個軍校樂隊的齊聚和精彩行進演出，讓被疫情悶得太久的民眾耳福眼福一次滿足。每年管樂節的室內音樂會，都邀請管樂團、管弦樂團以管樂為主的樂團演出。今年也融入創新的元素，12月26日《宇宙之音》音樂會，也會演出由俄羅斯作曲家尼安金改編樂曲，將重新演繹中國樂器的嗩吶。2020嘉義市國際管樂節詳細節目內容與場次，請參考臉書粉專「嘉義市國際管樂節」https://www.facebook.com/chiayiband。
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