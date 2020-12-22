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影／神奇！嘉義社大讓蟲蟲「吸菸」 致死率高達百分百

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市社區大學自然農法班老師張山蔚表示，菸草水可除害蟲。記者李承穎／攝影
嘉義市社區大學自然農法班老師張山蔚表示，菸草水可除害蟲。記者李承穎／攝影

嘉義市社區大學自然農法班老師張山蔚、胡安慶引進菸苗，帶領學員在自家的農田種植菸葉，但目的不在製香菸，而是將菸葉烘乾後，製成「菸草水」，噴在作物上的害蟲吸取，發現不僅吸菸有害人體健康，蟲吸菸死亡率更達百分百，雖然仍含有尼古丁，但比化學藥劑更容易自然分解，可取代化學農藥，鼓勵大家用自然菸草水除蟲。

台灣菸酒公司不再收購菸葉製菸後，菸田幾乎已成絕景，張山蔚及胡安慶在一次偶然機會經過嘉義縣竹崎鄉鹿滿，發現有一大片菸田，向菸農引進菸苗到自然農園栽種，並請學員將菸苗種在自家農田，增加菸葉產量。

張山蔚表示，根據花蓮農改場研究發現，將成熟菸葉採收烘乾後浸泡水中製成「菸草浸液」，不僅對於蚜蟲有殺蟲效果，對於農民常見的小型害蟲，例如薊馬、 介殼蟲、 紅蜘蛛、 粉蝨、 螞蟻、 畫圖蟲等等也有防治效果，因為菸草浸液中主要殺蟲成分「菸鹼」，也就是「尼古丁」，對昆蟲具胃毒、接觸毒及燻蒸毒，致命力高。

胡安慶表示，取菸葉1公斤，浸泡於50公升的水中，靜置過夜，即成「菸草浸液」，可在「菸草浸液」內適量添加洗碗精或肥皂水，當作展著劑，就成「菸草水」，效果更明顯，除了適用於田間，也可解決居家環境中惱人的螞蟻肆虐。

張山蔚說，菸葉生長過程中，跟其他作物一樣會吸引蚜蟲、青蟲危害侵蝕，因此要小心看顧，等菸葉成長茁壯後，採收、烘乾製成菸草，即可發揮驚人的治蟲功效；他打趣地說「菸葉年輕時被害蟲欺負，長大後欺負害蟲，也是一種自然循環」。

嘉大社大在自然農園栽種的小黃瓜、芭樂及多種葉菜類，都已用菸草水防治蟲害，取代傳統用藥，安全、無毒又環保，是自然農法的病蟲害防治的最佳利器，一般民眾也可用盆栽種植，未來將辦活動，將菸草水推廣給民眾。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義市社區大學自然農法班老師張山蔚示範用菸草水除害蟲。記者李承穎／攝影
嘉義市社區大學自然農法班老師張山蔚示範用菸草水除害蟲。記者李承穎／攝影
嘉義市社區大學自然農園內種植多株菸草。記者李承穎／攝影
嘉義市社區大學自然農園內種植多株菸草。記者李承穎／攝影
嘉義市社區大學自然農法班老師張山蔚表示，將菸草曬乾後，就可開始製作菸草水。記者李承穎／攝影
嘉義市社區大學自然農法班老師張山蔚表示，將菸草曬乾後，就可開始製作菸草水。記者李承穎／攝影

自然農法 嘉義 盆栽

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