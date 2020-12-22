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這鍋好暖！業者連年擺宴 陪育幼院童歲末團圓
「這頓團圓飯好溫暖！」雲林斗六鎮北路一家火鍋店業者楊繁榮，昨晚特別宴請育幼院童享用歲末火鍋大餐，愛心義舉更獲店內員工響應，另外貼心準備了每人一份耶誕禮物，讓沒有雙親陪在身邊的院童，感受大家滿滿的愛。
店長蕭世杰說，楊老闆手足多，小時家中生活環境艱辛，感同身受孩子需要什麼，因此在自己有能力時，希望能回饋社會，讓孤苦無依的院童擁有被關懷的溫暖。
該店在地方上營業近5年，楊繁榮和太太許慧怡從開店之初至今仍堅持初衷，每年安排在歲末年終之際，擺宴邀請一心育幼院、信義育幼院師生及院童約80人一起品嘗團圓火鍋餐，店內10名員工也當起志工，為這群小天使服務，並自掏腰包準備耶誕禮物送給院童，讓孩子們留下美好回憶。
副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵也陪院童吃團圓飯、寒喧聊天，並關心他們的學習與生活狀況。謝淑亞說，「院童很懂事，小小年紀就將自己打理得很好，吃飯也保持餐桌禮儀，令人欣慰也很放心！」
林聖爵說，「與孩子們共進溫馨晚餐是最幸福的事！」希望有更多人一起關懷需要幫助的孩子；育幼院今天也代表所有院童向楊繁榮夫婦道謝，「他們無私的愛，照亮了孩子孤單的心，非常感謝！」
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