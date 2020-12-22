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這鍋好暖！業者連年擺宴 陪育幼院童歲末團圓

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵也陪院童吃團圓飯、寒喧聊天，並關心他們的學習與生活狀況。記者陳苡葳／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵也陪院童吃團圓飯、寒喧聊天，並關心他們的學習與生活狀況。記者陳苡葳／攝影

「這頓團圓飯好溫暖！」雲林斗六鎮北路一家火鍋店業者楊繁榮，昨晚特別宴請育幼院童享用歲末火鍋大餐，愛心義舉更獲店內員工響應，另外貼心準備了每人一份耶誕禮物，讓沒有雙親陪在身邊的院童，感受大家滿滿的愛。

店長蕭世杰說，楊老闆手足多，小時家中生活環境艱辛，感同身受孩子需要什麼，因此在自己有能力時，希望能回饋社會，讓孤苦無依的院童擁有被關懷的溫暖。

該店在地方上營業近5年，楊繁榮和太太許慧怡從開店之初至今仍堅持初衷，每年安排在歲末年終之際，擺宴邀請一心育幼院、信義育幼院師生及院童約80人一起品嘗團圓火鍋餐，店內10名員工也當起志工，為這群小天使服務，並自掏腰包準備耶誕禮物送給院童，讓孩子們留下美好回憶。

副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵也陪院童吃團圓飯、寒喧聊天，並關心他們的學習與生活狀況。謝淑亞說，「院童很懂事，小小年紀就將自己打理得很好，吃飯也保持餐桌禮儀，令人欣慰也很放心！」

林聖爵說，「與孩子們共進溫馨晚餐是最幸福的事！」希望有更多人一起關懷需要幫助的孩子；育幼院今天也代表所有院童向楊繁榮夫婦道謝，「他們無私的愛，照亮了孩子孤單的心，非常感謝！」

雲林斗六火鍋店業者楊繁榮和太太許慧怡從開店之初至今仍堅持初衷，每年歲末擺宴邀請育幼院童及師生一起品嘗團圓火鍋餐。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六火鍋店業者楊繁榮和太太許慧怡從開店之初至今仍堅持初衷，每年歲末擺宴邀請育幼院童及師生一起品嘗團圓火鍋餐。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六鎮北路一家火鍋店業者楊繁榮，特別在歲末宴請育幼院童享用火鍋大餐。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六鎮北路一家火鍋店業者楊繁榮，特別在歲末宴請育幼院童享用火鍋大餐。記者陳苡葳／攝影

育幼院 火鍋 斗六

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