翁章梁下周發表就職2周年演說 今公布有感施政成果

嘉義縣首位非派系出身的縣長翁章梁，25日就職滿2周年，適逢議會臨時會，定28日上午在創新學院舉行就職2周年演說，向選民頭家報告施政成果，主題「態度決定成敗」；今天縣府公布翁章梁兌現競選政見「村里生活大調查」，其中重要村里道路改善，施政要讓人民有感！

嘉縣18鄉鎮市幅員廣闊，部分基礎建設年久失修，村里日常生活需求都仰賴政府發掘，依輕重緩急改善，縣府村里生活大調查道路改善部分全部完工，近2年改善335個村里、774條大小道路，總長度125公里。

翁章梁強調，村里道路是村里大事，是鄉親最重視的事，村里民關心的事，對他就是大代誌。建設處長郭良江說，村里道路以高規格標準施作，要給民眾安全回嘉的路，除要求施作效率，關心工程品質，透過瀝青混凝土驗廠及駐廠制度，強化源頭管控，以高規格施作標準執行。

縣府2019年2月啟動「村里生活大調查」，派縣府主管及員工下鄉訪問村里長及社區理事，做完成問卷統計分析，透過行政手段了解民眾心聲及生活所需，其中以村里道路」與民眾生活最息息相關，也是民眾最關心事項，嘉縣道路老舊劣化嚴重，到處坑坑洞洞，顛簸，致交通意外頻傳，影響民眾行的安全。