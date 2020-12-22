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焚化爐煙囪冒黑煙？嘉義縣環保局：溫差大加錯覺

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣市這2天氣溫驟降，溫差大，民眾發現縣治焚化爐煙囪冒黑煙，黑煙裊裊，質疑焚化爐有問題；環保局說，煙囪是因溫差大，高溫水氣凝結造成，會看到黑煙，是人的視覺造成。記者魯永明／攝影
嘉義縣市這2天氣溫驟降，溫差大，民眾發現縣治焚化爐煙囪冒黑煙，黑煙裊裊，質疑焚化爐有問題；環保局說，煙囪是因溫差大，高溫水氣凝結造成，會看到黑煙，是人的視覺造成。記者魯永明／攝影

「咦！嘉義焚化爐煙囪怎麼冒黑煙？」嘉義縣市這2天氣溫驟降，溫差大，民眾發現縣治焚化爐煙囪冒黑煙，黑煙裊裊，質疑焚化爐有問題；環保局說，煙囪是因溫差大，高溫水氣凝結造成，會看到黑煙，是人的視覺造成。

這2天早上許多駕駛人開車上82線東西向快速公路，經過焚化爐路段，發現焚化爐煙囪，黑煙裊裊，擔心製造汙染？焚化爐煙囪冒黑煙，讓人質疑是否操作的機具出問題，排放有害汙染物？

環保局指出，冬季，天氣冷，民眾常會發現焚化爐煙囪因視覺關係而有疑似冒黑煙情形，質疑焚化爐有問題，其實看到的是焚化廠排出水蒸氣凝結的白煙，凝結後回歸大氣。

如果天空背景顏色較深，白煙會看起來較深，當主光線來自煙囪後便會看到疑似黑煙 (正確來說是陰影)，是人的視覺造成；反之如果從另一角度觀察，看到的就是白煙(水蒸氣)。

經調閱及時廢氣監測系統及不透光率，早上不透光率1爐平均2.11%，2爐平均2.62%都符合法規值10%內，並無異常。

焚化爐上月底歲修結束，重新運轉，焚化廠設有空氣汙染防制設備，主要去除焚化垃圾過程產生的酸性氣體、懸浮微粒、重金屬、有機汙染物及戴奧辛等。

全廠共有兩套廢氣處理系統。每套設備中均設有選擇性非觸媒反應設備 (SNCR)、半乾式洗煙塔、活性碳噴注系統、袋濾式集塵器等處理過程，再加上廢氣CEMS監測系統24小時監控，以確保排放氣體完全符合法規標準。

嘉義縣市這2天氣溫驟降，溫差大，民眾發現縣治焚化爐煙囪冒黑煙，黑煙裊裊，質疑焚化爐有問題；環保局說，煙囪是因溫差大，高溫水氣凝結造成，會看到黑煙，是人的視覺造成。記者魯永明／攝影
嘉義縣市這2天氣溫驟降，溫差大，民眾發現縣治焚化爐煙囪冒黑煙，黑煙裊裊，質疑焚化爐有問題；環保局說，煙囪是因溫差大，高溫水氣凝結造成，會看到黑煙，是人的視覺造成。記者魯永明／攝影
嘉義縣市這2天氣溫驟降，溫差大，民眾發現縣治焚化爐煙囪冒黑煙，黑煙裊裊，質疑焚化爐有問題；環保局說，煙囪是因溫差大，高溫水氣凝結造成，會看到黑煙，是人的視覺造成。記者魯永明／攝影
嘉義縣市這2天氣溫驟降，溫差大，民眾發現縣治焚化爐煙囪冒黑煙，黑煙裊裊，質疑焚化爐有問題；環保局說，煙囪是因溫差大，高溫水氣凝結造成，會看到黑煙，是人的視覺造成。記者魯永明／攝影

焚化爐 嘉義

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