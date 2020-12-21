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疫情飛機旅客減少 星宇航空把機上飲品捐給雲林學童

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
小朋友還模擬空姐推著餐車送飲料，高興地說，第一次喝到飛機上飲料，很開心。記者蔡維斌／攝影
小朋友還模擬空姐推著餐車送飲料，高興地說，第一次喝到飛機上飲料，很開心。記者蔡維斌／攝影

星宇航空和雲林縣東勢鄉VDS活力東勢合作農場攜手送暖到雲林，將捐贈1500箱共計36000瓶星宇飛機餐專用的蔬果汁，給雲林孩童喝健康，今天下午星宇航空董事長張國煒及VDS總經理王文星共同捐贈，雲林縣長張麗善代表接受贈，感謝張董的用心，這批蔬果汁預定本月底會陸續分送到每位小學生手上。

星宇航空董事長張國煒表示，該公司飛機上使用的果汁，一直以來都使用雲林VDS活力東勢的產品，果汁新鮮頗受好評，因為和東勢公司是簽年約，沒想到今年疫情嚴峻，全球航空業均受衝擊，他不想因客人減少，讓活力東勢果汁的供貨也減少，既已簽訂了也不方便把經費撤回，所以決定捐出作為回饋雲林。

張國煒還強調，這次捐贈的蔬果汁，絕對不是庫存即期品，請家長及社會大眾放心，VDS一定是用最新鮮的材料，做最好的胡蘿蔔汁給雲林所有小學生享用。

張麗善感謝張董事長及活力東勢總經理王文星一起關懷雲林孩子，她說，VDS活力東勢通過多項國際認證，包括全球優良農業規範驗證、清真驗證等，是國內有名的蔬果飲品，大家知道星宇航空對食安及細節的堅持，在疫情嚴峻之際，不忘關懷，讓大家很感動。

張麗善說，這款飛機餐附飲，是星宇的獨家機上飲100%胡蘿蔔綜合蔬果汁，讓雲林超過3萬名孩子，不必坐飛機就能喝到優質飛機飲品，她代表所有孩子感謝星宇和活力東勢的愛心。

今天捐贈儀式在土庫鎮埤腳國小舉行，孩子以精彩國樂表演表達感謝之意，教育處長邱孝文、農業處長魏勝德、縣議員黃美瑤、王鈺齊等人共襄盛舉，小孩子能到香甜可口的飛機飲料，開心笑開懷。

VDS活力東勢總經理王文星表示，疫情期間大家共體時艱，感謝縣府不論是結合公益行銷或推廣團購，協助產業維持穩定與發展，感謝星宇航空張董事長對VDS的認可，並共同贊助蔬果汁，把愛留雲林。

張董事長也順便預告，疫情嚴峻，但近期仍會規畫新航線，下個月會先飛吉隆坡。

星宇航空今天捐贈飛機上的蔬果汁飲品給雲林縣三萬多名學童喝。記者蔡維斌／攝影
星宇航空今天捐贈飛機上的蔬果汁飲品給雲林縣三萬多名學童喝。記者蔡維斌／攝影
星宇航空董事長張國煒（左）和VDS活力東勢總經理王文星捐贈三萬多瓶飛機專用飲料給雲林縣所有學童，由雲林縣長代表接受。記者蔡維斌／攝影
星宇航空董事長張國煒（左）和VDS活力東勢總經理王文星捐贈三萬多瓶飛機專用飲料給雲林縣所有學童，由雲林縣長代表接受。記者蔡維斌／攝影
星宇航空今天捐贈飛機上的蔬果汁飲品給雲林縣三萬多名學童喝，第一批今天送達。記者蔡維斌／攝影
星宇航空今天捐贈飛機上的蔬果汁飲品給雲林縣三萬多名學童喝，第一批今天送達。記者蔡維斌／攝影
星宇航空今天捐贈飛機上的蔬果汁飲品給雲林縣三萬多名學童喝，第一批今天送達。記者蔡維斌／攝影
星宇航空今天捐贈飛機上的蔬果汁飲品給雲林縣三萬多名學童喝，第一批今天送達。記者蔡維斌／攝影
小朋友首次喝飛機上的飲品，直說超開心也很好喝。記者蔡維斌／攝影
小朋友首次喝飛機上的飲品，直說超開心也很好喝。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善也品嘗雲林東勢活力超級鮮果汁。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善也品嘗雲林東勢活力超級鮮果汁。記者蔡維斌／攝影

疫情 張麗善 星宇航空

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