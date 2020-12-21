疫情飛機旅客減少 星宇航空把機上飲品捐給雲林學童

星宇航空和雲林縣東勢鄉VDS活力東勢合作農場攜手送暖到雲林，將捐贈1500箱共計36000瓶星宇飛機餐專用的蔬果汁，給雲林孩童喝健康，今天下午星宇航空董事長張國煒及VDS總經理王文星共同捐贈，雲林縣長張麗善代表接受贈，感謝張董的用心，這批蔬果汁預定本月底會陸續分送到每位小學生手上。

星宇航空董事長張國煒表示，該公司飛機上使用的果汁，一直以來都使用雲林VDS活力東勢的產品，果汁新鮮頗受好評，因為和東勢公司是簽年約，沒想到今年疫情嚴峻，全球航空業均受衝擊，他不想因客人減少，讓活力東勢果汁的供貨也減少，既已簽訂了也不方便把經費撤回，所以決定捐出作為回饋雲林。

張國煒還強調，這次捐贈的蔬果汁，絕對不是庫存即期品，請家長及社會大眾放心，VDS一定是用最新鮮的材料，做最好的胡蘿蔔汁給雲林所有小學生享用。

張麗善感謝張董事長及活力東勢總經理王文星一起關懷雲林孩子，她說，VDS活力東勢通過多項國際認證，包括全球優良農業規範驗證、清真驗證等，是國內有名的蔬果飲品，大家知道星宇航空對食安及細節的堅持，在疫情嚴峻之際，不忘關懷，讓大家很感動。

張麗善說，這款飛機餐附飲，是星宇的獨家機上飲100%胡蘿蔔綜合蔬果汁，讓雲林超過3萬名孩子，不必坐飛機就能喝到優質飛機飲品，她代表所有孩子感謝星宇和活力東勢的愛心。

今天捐贈儀式在土庫鎮埤腳國小舉行，孩子以精彩國樂表演表達感謝之意，教育處長邱孝文、農業處長魏勝德、縣議員黃美瑤、王鈺齊等人共襄盛舉，小孩子能到香甜可口的飛機飲料，開心笑開懷。

VDS活力東勢總經理王文星表示，疫情期間大家共體時艱，感謝縣府不論是結合公益行銷或推廣團購，協助產業維持穩定與發展，感謝星宇航空張董事長對VDS的認可，並共同贊助蔬果汁，把愛留雲林。