厲害！98歲視障老翁單車環台送暖 全程近1千公里

29名平均75歲長者組成的不老騎士單車車隊，化身為耶誕老人，由台灣傳神居家照顧協會帶領，自12月14日起，從台北出發展開為期12天單車環台送暖之旅，全程近1千公里，預計探訪20家養老院及育幼院，分送5千份暖暖包。

這群不老騎士今化身耶誕老公公、老婆婆裝扮拜會嘉義市政府，其中高齡98歲康夢麟及92歲陳芸，成為全場矚目的焦點，他們不但講起話來鏗鏘有力，跳起舞蹈更是充滿活力，也帶著傳神出版的書籍「用腳飛翔的女孩」，分送給副市長陳淑慧、社會處長林家緯等人，場面歡樂而溫馨。

陳淑慧說，台灣傳神居家照顧協會長期致力於服務獨居長者，自2008年以來帶領長者組成耶誕老人單車車隊環島，至今騎行將近1萬公里，由協會理事長、牧師李志偉帶隊，今天已經第8天，預計騎到12月25日，滿載著對台灣老人的祝福和希望，希望喚起國人重視高齡社會。

康夢麟因青光眼已幾近全盲，然而人老心不老，今天嘉義雨勢很大，仍靠著堅強的意志，繼續上路。陳芸則說，今天雖然下雨卻無法澆熄熱情。

「這不是一件容易的事。」李志偉坦言，帶領29位不老騎士上路，要前後照顧他們的安全，但大家憑著意志力往前行，高齡者需要舞台及尊重，這次來到嘉義市，將會拜訪嘉義市晨光智能發展中心，希望透過老幼共榮，讓小朋友從小不要對老人保持距離，同時能增進多一份理解。