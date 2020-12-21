蔡、賴先後不到1周訪宜蘭 挺江聰淵選縣長？江這麼說..

總統蔡英文與副總統賴清德兩人相隔不到一周，正副元首前後訪宜蘭，蔡英文在黨務座談中，有人力薦市長江聰淵出馬角逐下屆縣長，今天賴清德的場子，他不但幫江聰淵撐傘，還讓江陪同所有參訪行程，擺明了挺到底。江聰淵受訪表示，總統及副總統都希望在和諧氣氛下，產生縣長候選人，他也希望能拿回宜蘭執政權。

江聰淵在上次縣長選舉時，就有意披戰袍，但黨內初選紛擾不斷，後來選擇退讓，由立委陳歐珀參戰，面對下屆縣長選舉，江也準備已久；國民黨籍縣長林姿妙勢必爭取連任，以她的親和力、勤跑基層及執政成績，對民進黨來說是場硬仗。

民進黨不想重蹈上次縣長選舉的黨內派系分裂，蔡英文為促進黨內團結，上周黨務座談中決定宜蘭提早在明年6月確定人選，而座談中也有黨公職建議由江出馬參戰；賴清德與江聰淵原本就有好交情，賴今天到訪由江聰淵全程陪同，兩人互動頻繁，為其拉抬聲勢的用意十分明顯，此舉盼打消其他人的參選念頭。

對此，江聰淵受訪表示，總統及副總統為了在和諧產生氣氛下產生縣長候選人，會盡很大的努力，下屆選舉布局的和諧團結是首要目標；距離2022年大選不到2年，黨中央把宜蘭縣、嘉義市、雲林縣設定為首要布局的縣市，宜蘭除了會提早產生縣長候選人外，大家要團結，才有機會拿回執政權。