台語歌后朱海君元旦雲林開嗓 高歌迎接2021

距離2021年只剩10天，雲林縣政府與虎尾鎮公所明年元旦上午7點將在虎尾鎮公所前廣場舉辦升旗及健走活動，邀請金曲台語歌后朱海君和與會民眾高唱國歌、國旗歌迎新年，完成全程健走者集滿闖關印章即可領取限量款國旗背包、毛巾與口罩，當天再加碼發送3000份早餐、小國旗及國旗愛心貼紙給早鳥民眾作紀念。

副縣長謝淑亞、縣府民政處長張政國、虎尾鎮長丁學忠及台語歌后朱海君齊為2021元旦升旗及健走活動宣傳。「先前曾來過虎尾毛巾觀光工廠表演，這次能再受邀演出相當開心，期待和民眾一起迎接新年到來！」朱海君開心地說，對雲林的印象很好，有機會會帶老公NONO、女兒一起漫遊雲林。

丁學忠說，2020本來應是「愛你愛你」的一年，不料整年遭受新冠肺炎疫情威脅人民健康，許多產業也受到衝擊，相信2021年一定會有嶄新的光景，邀請大家元旦早晨一起來健走，揮別充滿重重挑戰的過去。

民政處長張政國表示，朱海君將領唱國歌，接續還有立仁國小合唱團、安慶國小鼓隊、褒忠國小花鼓隊及崇德國中樂隊演出輪番登台；全程參與健走的民眾，憑闖關卡集滿「雲林遇健愛」5關印章，即可兌換國旗小物周邊品，前3000名到場民眾每人還可領取一份早餐、小國旗及貼紙。