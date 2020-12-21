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台語歌后朱海君元旦雲林開嗓 高歌迎接2021

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣2021元旦升旗及健走活動將在虎尾鎮公所前廣場舉行，虎尾鎮長丁學忠（左一）、副縣長謝淑亞（左二）、民政處長張政國（右二）、台語歌后朱海君（右三）等人同台宣傳。記者陳苡葳／攝影
雲林縣2021元旦升旗及健走活動將在虎尾鎮公所前廣場舉行，虎尾鎮長丁學忠（左一）、副縣長謝淑亞（左二）、民政處長張政國（右二）、台語歌后朱海君（右三）等人同台宣傳。記者陳苡葳／攝影

距離2021年只剩10天，雲林縣政府與虎尾鎮公所明年元旦上午7點將在虎尾鎮公所前廣場舉辦升旗及健走活動，邀請金曲台語歌后朱海君和與會民眾高唱國歌國旗歌迎新年，完成全程健走者集滿闖關印章即可領取限量款國旗背包、毛巾與口罩，當天再加碼發送3000份早餐、小國旗及國旗愛心貼紙給早鳥民眾作紀念。

副縣長謝淑亞、縣府民政處長張政國、虎尾鎮長丁學忠及台語歌后朱海君齊為2021元旦升旗及健走活動宣傳。「先前曾來過虎尾毛巾觀光工廠表演，這次能再受邀演出相當開心，期待和民眾一起迎接新年到來！」朱海君開心地說，對雲林的印象很好，有機會會帶老公NONO、女兒一起漫遊雲林。

丁學忠說，2020本來應是「愛你愛你」的一年，不料整年遭受新冠肺炎疫情威脅人民健康，許多產業也受到衝擊，相信2021年一定會有嶄新的光景，邀請大家元旦早晨一起來健走，揮別充滿重重挑戰的過去。

民政處長張政國表示，朱海君將領唱國歌，接續還有立仁國小合唱團、安慶國小鼓隊、褒忠國小花鼓隊及崇德國中樂隊演出輪番登台；全程參與健走的民眾，憑闖關卡集滿「雲林遇健愛」5關印章，即可兌換國旗小物周邊品，前3000名到場民眾每人還可領取一份早餐、小國旗及貼紙。

謝淑亞說，健走起點從虎尾鎮公所前廣場開始，沿光復路至中正路，再進入林森路一段後，依原路線返回原點；希望在一年之初凝聚全民向心力，並提倡健康休閒，讓參與民眾充滿活力健康一整年，留下難忘美好回憶，歡迎鄉親攜家帶眷踴躍參與。

雲林縣2021元旦升旗及健走活動力邀金曲台語歌后朱海君（左）領唱國歌，民政處長張政國（右）邀全民一起迎新年。記者陳苡葳／攝影
雲林縣2021元旦升旗及健走活動力邀金曲台語歌后朱海君（左）領唱國歌，民政處長張政國（右）邀全民一起迎新年。記者陳苡葳／攝影
完成全程健走者只要集滿5關印章即可領取限量款口罩。記者陳苡葳／攝影
完成全程健走者只要集滿5關印章即可領取限量款口罩。記者陳苡葳／攝影
完成全程健走者只要集滿5關印章即可領取限量款國旗背包。記者陳苡葳／攝影
完成全程健走者只要集滿5關印章即可領取限量款國旗背包。記者陳苡葳／攝影

國旗 健走 國歌

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