2021雲嘉南濱海之美月桌曆亮相 7名員工當模特兒

雲嘉南濱海國家風景區管理處精選雲嘉南濱海國家風景區12個特色景點，推出2021月曆及桌曆，本月23日起將在雲管處七股、北門、口湖遊客中心及布袋543故事館限量免費索取，遊客只要打卡上傳臉書或IG就有機會獲得。

雲管處說，這次還安排7名雲管處員工當模特兒拍攝，親自上陣拍攝宣傳照片。月曆景點涵蓋雲嘉南3縣市濱海地區，由北至南分別為三條崙海水浴場、萡子寮喔熊藝術村、椬梧滯洪池、鰲鼓濕地、東石漁人碼頭、布袋543故事館、布袋高跟鞋教堂、北門水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田、馬沙溝海洋休閒運動度假中心、七股遊客中心、七股鹽山。

為讓民眾看見雲嘉南濱海國家風景區之美，自12月23日起於雲嘉南濱海國家風景區內3個遊客中心（七股遊客中心、北門遊客中心、口湖遊客中心）及布袋543故事館舉辦限量索取活動，民眾只要至以上其中1個景點，完成以下任務：追蹤【tbrocswcoast】IG或與周邊景點（裝置藝術、彩繪牆、打卡景點）拍照上傳臉書或IG打卡（須設定為公開），將追蹤IG或臉書拍照打卡畫面提供給旅服人員確認無誤，即可獲得雲嘉南濱海月曆或桌曆1本（數量有限，送完即止）。詳細資訊可臉書搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲專頁，雲嘉南濱海地區相關旅遊資訊請見官網https://swcoast-nsa.travel/。