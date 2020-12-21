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影／這座垃圾山與高鐵同高 環保署將協助去除半座山
雲林縣元長鄉垃圾掩埋場已使用近20年，如今已堆成高約30公尺的垃圾山，堆積量達7萬噸，幾乎與鄰近的高鐵同高，也破壞鄰旁滯洪池觀瞻，惡臭汙水影響村落，立委蘇治芬今天邀環保署踏勘，允諾補助600萬元在農曆過年前去化一半，公所也允諾全鄉垃圾分類減量3成，雙管齊下，期待解決垃圾山問題。
元長鄉垃圾場沿用近20年，因靠近才完工的客子厝滯洪池，村民反映垃圾山幾乎比高鐵還高，惡臭氣味、垃圾隨強風亂飛，農民更擔心汙染田地土質及地下水源。立委蘇治芬今天會同環保署總隊長李健育踏勘。
元長鄉長李明明說，該垃圾場91年啟用可容納8萬噸垃圾，不料92年發生嘉義八掌溪7萬噸垃圾清運到該垃圾場，垃圾量暴增，不僅堆高快30公尺，連用來轉運的平台累積量也超過5000公噸的飽和量，居民一再陳情反映受不了，期待環保署能協助。
清潔隊長林義政表示，垃圾外運焚化已從去年7月停運，目前雲林推動MT和ZWS垃圾轉換能源，但從上月間運往處理卻有一半的廢料須回運，去化速度有限，元長日垃圾產量約10噸，眼看過年的垃圾高峰期又到，已沒有腹地再堆置，再往上堆恐真的比高鐵還要高了。
蘇治芬說，鄰旁完工的滯洪池兼具生態、景觀功能，垃圾山矗立一旁甚比高鐵還高，也影響村落環境、農區，不容忽視。，她希望環保署能協助在農曆年前去化一半的垃圾，而鄉公所也應推動垃圾減量3成，雙管齊下才可望改善。
李健育允諾將補助600萬元協助降低垃圾山高度；並摻雜砂土進行垃圾篩分並植披覆蓋。垃圾轉換能源已是趨勢，雲林多年來也都走在前端，所以未來兩、三年後，在燃料棒使用的等相關法規配套後，長期仰賴外運焚化的雲林垃圾問題可獲進一步的解決。
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