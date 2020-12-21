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黃敏惠執政2周年 議員盼加強重大建設與年輕人返鄉

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠施政將滿2周年，今市府團隊細數施政成果。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠施政將滿2周年，今市府團隊細數施政成果。記者李承穎／攝影

嘉義市長黃敏惠施政將滿2周年，市議會國民黨團總召張秀華說，黃敏惠讓府會變得和諧，才能推出許多有感政策、民進黨團總召黃大祐說，肯定市長表現，但應該加強重大建設。嘉速前進黨團總召戴寧說，得到幸福城市第一名代表有民意支持，但年輕人外流問題仍待解，應加速進行青年社宅、創業等。

「市長就像拚命三郎。」張秀華說，黃敏惠推動市政不遺餘力，例如Youbike2.0、棒球場滑草場等政策，都與議員們充分溝通，創造府會和諧，才能推行這些直接的政策，黃敏惠也在各個場合感謝議員支持。

張秀華說，也可看到黃敏惠現身的場合，民眾多會大喊「勇媽市長好」，對市民親切、無距離，種種因素才能得到幸福城市第一名。

黃大祐說，肯定市府團隊2年的努力與成果，不過雖然看到日環食、光織影舞展帶來大量人潮，刺激經濟，但長遠的來看，仍要加強重大建設，才是長遠之計，對整體經濟面才能有效提升。在野黨角色就是要監督市政，各項建言其實終極目標都是讓嘉義市能更好。

黃大祐說，例如西區國民運動中心的設點，其實應該多聽取民意，否則上億經費蓋下去，若地點不適當，使用率不高，也會白花。

戴寧說，得到幸福城市第一名，代表市府團隊得到民意支持，就該更加思考民生經濟的政策，例如仍在疫情期間，嘉義市缺少工作機會，年輕人仍然外流，青年創業、青年社宅等都要加速進行，還有這次台商回流沒有在嘉義市投資，市府要再思考政策，讓青年有機會返鄉。

黃敏惠 嘉義 青年

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