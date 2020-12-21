雲林元長5000公噸垃圾山去化 公所允諾垃圾減量

雲林縣元長鄉垃圾掩埋場堆置5000公噸垃圾，為解決垃圾飛揚及惡臭擴散窘迫問題，立委蘇治芬今邀集環保署現勘，爭取經費補助掩埋場整頓環境及垃圾去化，公所也允諾垃圾減量。

蘇治芬今天會同元長鄉長李明明、環保署環境督察總隊總隊長李健育、雲林縣環保局廢管科長吳其臻等人前往會勘，鄉民聆聽簡報並關心每天都在長高的垃圾山何時可以夷為平地。

元長鄉清潔隊長林義政簡報指出，元長鄉每日產生的垃圾量約10公噸，掩埋場已飽和，仰賴轉運到外地處理，但去年7月26日暫停轉運至今，垃圾堆置高度約30公尺，暫存量約5000公噸。

李明明坦言，自己搭乘高鐵時遠遠望去就可以看到元長的垃圾山，有礙觀瞻，允諾降低每日垃圾量，希望中央能協助解決垃圾問題。

蘇治芬表示，垃圾山衍生出景觀視野、環境衛生等問題，唯有源頭減量才是解決垃圾問題的最好辦法，請環保署協助在明年農曆春節前去化2500公噸，降低高度，後續如何改善再研討。

李健育說，將以工程方式來協助，整頓掩埋場的作業環境以及垃圾去化，優先處理面對滯洪池的垃圾區塊，降低垃圾高度；另外90年代堆置的垃圾，因為已摻雜砂土，需要先做垃圾篩分，再進行處理。

吳其臻表示，元長垃圾每天運18公噸到虎尾ZWS廠處理，再運回9噸玻璃、砂石等無法處理廢料，目前全縣各地垃圾分類有待加強，請民眾能配合落實垃圾分類，降低垃圾量，也減輕掩埋場負荷量。