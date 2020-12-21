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影／榨麻油季又來了 今年延後20多天要一路榨到年後

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
榨麻油季又來了，今年因延後20多天，傳承5代的王家每天都有農民帶來大批芝麻委託榨油。記者周宗禎／攝影
榨麻油季又來了，今年因延後20多天，傳承5代的王家每天都有農民帶來大批芝麻委託榨油。記者周宗禎／攝影

台灣各地麻油現在幾乎都機器製造；不過安定六嘉里還殘存幾家代工榨油的「麻油間」，其中「六塊寮」社區日據時代農民王水吉祖傳至今已第五代近80年，因「遵古法」柴燒大量人力榨油，香氣更濃更耐放，吸引永康、善化等外地許多種麻農民「捨近求遠」，這兩天開工，趕工要到過年後。每天許多人搬來ㄧ袋成袋芝麻請代榨麻油，人多須排隊，常一等數小時不以為意。

安定區俗稱「麻油間」的傳統胡麻榨油工廠陸續開工，民眾路過周遭日夜聞到濃濃麻油香。業者王風彬說，今年因胡麻種植較晚，較晚採收，連帶麻油間的開工也較往年時節晚了20多天，今年預計將持續兩個月到農曆年後才會結束。

安定是台南胡麻主產地之一，區內還有幾家麻油間，六塊寮王風彬經營的麻油間，營運至今已70多，他從小跟著祖父、父親工作，傳到他已是第三代，如今他的兒子與孫子也都加入榨製麻油準備接手經營，已經傳承到第五代。

王風彬的麻油間為節省人力，也引進榨油器械，但仍依循傳統工法，從炒胡麻到榨油等，一道道工序按部就班絲毫不馬虎，較耗費體力部分改由機器取代，所榨製的麻油依舊保持原有香氣，也因作工道地，麻油間每到榨油季節都吸引在地安定與善化、永康、甚至舊台南市區民眾帶來芝麻委託榨油，今年整個榨油季要忙碌近3個月。

王風彬說，今年因農曆閏雙月，按節氣種的芝麻跟著延後收成，9月初有農民想搶早種植，卻碰上連日下雨沒成功，整個產季往後延，榨油作業也較往年晚多20天。

王家麻油間每天許多農民自各地帶芝麻前來請業者代工榨油，直接坐在工廠前等待，常到從清晨到中午還沒有辦法處理好，王風彬都會給大家準備午餐讓，免得等榨油餓肚子，眾人邊吃邊聊非常熱鬧。

榨麻油季又來了，今年因延後20多天，傳承5代的王家要一路榨到年後。記者周宗禎／攝影
榨麻油季又來了，今年因延後20多天，傳承5代的王家要一路榨到年後。記者周宗禎／攝影
榨麻油季又來了，今年因延後20多天，傳承5代的王家要一路榨到年後。記者周宗禎／攝影
榨麻油季又來了，今年因延後20多天，傳承5代的王家要一路榨到年後。記者周宗禎／攝影
榨麻油季又來了，今年因延後20多天，傳承5代的王家要一路榨到年後。記者周宗禎／攝影
榨麻油季又來了，今年因延後20多天，傳承5代的王家要一路榨到年後。記者周宗禎／攝影

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