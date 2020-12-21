嘉義策馬橋飛輿自行車道伸縮縫裂開 封閉檢修
嘉義縣觀光亮點鹿草「策馬橋飛輿自行車道」，因民眾反映橋面嚴重搖晃、伸縮縫裂開，有倒塌危險，縣府現勘後封閉自行車道檢修，並強調工程尚未完成驗收，之前是只開放試騎。
嘉義縣政府民國106年興建的鹿草馬稠後產業園區空中「策馬橋飛輿自行車道」，107年底完工後，至今尚未完成驗收；今年8月底，為順應民意及確認橋面整體結構安全無虞下，縣府辦理開放民眾試騎自行車。
經發處今天表示，19日馬稠後園區廠商未經縣府經濟發展處核准，在彩虹自行車道舉辦健走活動，發生橋面嚴重搖晃、伸縮縫裂開，且民眾反映有倒塌的危險，目前已封閉自行車道，禁止進入。
經發處表示，為考量橋梁使用舒適性及免除民眾疑慮，下週邀集土木專業技師現勘，將要求廠商提出減少振動幅度及橋面伸縮縫的改善方案，確實改善及驗收完成後，才再開放使用。
位於台82線東西向快速道路西側，嘉義縣「策馬橋飛輿自行車道」，夜間七彩燈光閃爍，被網友稱「彩虹自行車道」，造型優美，搭配夜間燈光照明，像是夜空下的彩虹緞帶，是嘉義縣重要觀光景點。
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