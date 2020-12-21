噁！朴子市某雞場埋雞屍數十袋 翁章梁也批沒良心

嘉義縣朴子市德家里某養雞場遭檢舉偷埋雞屍，里民向環保局檢舉，業者坦承埋雞屍，日前環保局會同家畜所開挖，查獲數十袋裝雞屍飼料袋，議員李國勝上午質詢，痛批業者黑心，要求縣長翁章梁下令全面開挖重罰，撤銷畜牧場許可證。

翁章梁答覆，批業者偷埋斃死雞屍沒良心，引起公憤，縣府會依法處理，是否撤銷核發的畜牧場許可證，他指示農業處與法制科研究法令。

議員李國勝批養雞場黑心不肖，散發惡臭，雞屍臭味難聞，當天開挖戴2層口罩不夠，雞屍埋地底，散發病毒，汙染地下水，里民不斷陳情抗議，第4次才有媒體報導，第5次環保局才派人開挖，他質疑行政單位效率不彰。

李國勝要求縣長、農業處長、環保局長輪流到當地2小時，親自體驗雞屍臭味，養雞場斃死雞屍應送化製廠做肥料，業者卻就地掩埋。

環保局說，開挖約42平方公尺土地，共起獲數十個飼料袋，裏頭雞身大半腐爛，化膿成液狀，估計近百隻，送焚化廠處理，依廢清法開罰6千至3百萬元罰款，裁罰金額還未決定。

養雞業者說，雞舍合法設置，採現代密閉水濂式飼養，過去因抗爭停工1年半，密閉飼養造成雞悶死量多，化製廠無法處理，才就地掩埋，配合開挖調查。