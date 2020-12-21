蘇貞昌支持嘉縣設科園區 議員有肯定、有質疑畫大餅

行政院長蘇貞昌19日到嘉義縣送大禮，宣布支持設置科學園區，上午議會臨時會開議，引發熱議，議員林緗亭、林于玲肯定縣長翁章梁努力爭取，讓嘉縣轉型農工大縣；議員何子凡質疑科園區地點及水電等配套都未定案，是「空白彈、畫大餅」，「科園區是發展保證嗎？」

翁章梁答覆說，蘇貞昌政策宣布給嘉義縣科園區，指示科技部長吳政忠與縣府協調相關事宜，科園區由中央主導，縣府提供選址地點都是台糖用地，有許多鄉鎮市民代及地方人士，爭取科園區設在當地，科園區水、電供應會由中央解決。

翁章梁表示，科園區引進下個世代需要的產業，嘉義縣土地不缺，交通便利，蘇貞昌政策宣布並非畫大餅，園區選址地點及引進產業類別，由中央評估主導，嘉縣轉型農工大縣，亟需科園區帶動發展， 希望地方不要有雜音，他向總統蔡英文爭取科園區，總統交代蘇貞昌。

議員林緗亭肯定翁章梁為創新轉型農工大縣，爭取到科園區大禮；議員林于玲爭取科園區設在人口及大學最多的民雄鄉，結合計畫開發的航太園區，以及傳統民雄工業區等，民雄位處平原地區，地點最適合。

議員何子凡質疑科園區不是發展保證，國內部分園區閒置，開發徵地過程也引發抗爭，擔心科園區會徵用民地，縣內已開發產業園區，部分廠商用基本工資徵才，低薪資無法吸引年輕人返鄉。