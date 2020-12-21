另類「三鐵」共構 台南新營逍遙遊

新營火車站是台鐵北台南最大車站，車站旁長1公里餘新營鐵道地景公園，旅客除能漫步其中，更能搭台糖小火車，也可從火車站搭配公共腳踏車（T-Bike）騎往附近新營美術園區、天鵝湖，感受台鐵、糖鐵、鐵馬「三鐵」特色。

新營鐵道地景公園入口處在新營火車站出口左側旁，一路往南延伸至台糖新營糖廠，為昔時為台糖運輸軌道，台南市政府結合新營區公所、台糖公司將封閉廠區進行大改造，保留原有地景，重新整合景觀，園區交織而成台鐵軌道，見證糖業起落，未來二期完工，更能飽覽台糖相關歷史文物、器具、裝置藝術等，將更有看頭。

想搭小火車旅客，還可經由鐵支路步道至新營糖廠中興車站，周六、日、國定假日上午9點至下午4點（平日受理團客），整點發車前往柳營區八老爺，感受昔日糖鐵風情，路程約4點6公里，往返票價100元，洽詢電話（06）6324570。

距離火車站約1公里的新營美術園區，就在嘉南水圳支線旁，以「童年狂想曲」為主題，串連公共藝術及周邊校區，由潮流界藝術家不二良以動漫美學風格，設計小鼠大型公共藝術雕塑，成為新營地區美術教育重要據點與休憩空間。園區更結合樹蔭、陽光、活動及多項建築空間，引領市民親近藝術，每天更聚集許多市民來休憩，成功打造新亮點。