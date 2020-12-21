聽新聞
test
0:00 / 0:00
另類「三鐵」共構 台南新營逍遙遊
新營火車站是台鐵北台南最大車站，車站旁長1公里餘新營鐵道地景公園，旅客除能漫步其中，更能搭台糖小火車，也可從火車站搭配公共腳踏車（T-Bike）騎往附近新營美術園區、天鵝湖，感受台鐵、糖鐵、鐵馬「三鐵」特色。
新營鐵道地景公園入口處在新營火車站出口左側旁，一路往南延伸至台糖新營糖廠，為昔時為台糖運輸軌道，台南市政府結合新營區公所、台糖公司將封閉廠區進行大改造，保留原有地景，重新整合景觀，園區交織而成台鐵軌道，見證糖業起落，未來二期完工，更能飽覽台糖相關歷史文物、器具、裝置藝術等，將更有看頭。
想搭小火車旅客，還可經由鐵支路步道至新營糖廠中興車站，周六、日、國定假日上午9點至下午4點（平日受理團客），整點發車前往柳營區八老爺，感受昔日糖鐵風情，路程約4點6公里，往返票價100元，洽詢電話（06）6324570。
距離火車站約1公里的新營美術園區，就在嘉南水圳支線旁，以「童年狂想曲」為主題，串連公共藝術及周邊校區，由潮流界藝術家不二良以動漫美學風格，設計小鼠大型公共藝術雕塑，成為新營地區美術教育重要據點與休憩空間。園區更結合樹蔭、陽光、活動及多項建築空間，引領市民親近藝術，每天更聚集許多市民來休憩，成功打造新亮點。
腳力不錯旅客，也可從新營火車站租賃腳踏車，北騎沿著廢棄舊台糖鐵道，至約3公里外的原名「埤寮埤」的天鵝湖親水公園，除悠閒欣賞水色風光、公共藝術，也可漫步其中，單趟環湖約2公里，恣意享受慢活自在旅程。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言