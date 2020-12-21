快訊

護士接種完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

對蘇偉碩提告是部長的決定？ 陳時中語塞答：應該是

聽新聞
test
0:00 / 0:00

另類「三鐵」共構 台南新營逍遙遊

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
新營火車站是北台南最大車站，肩負運輸重任。記者謝進盛／攝影
新營火車站是北台南最大車站，肩負運輸重任。記者謝進盛／攝影

新營火車站台鐵北台南最大車站，車站旁長1公里餘新營鐵道地景公園，旅客除能漫步其中，更能搭台糖小火車，也可從火車站搭配公共腳踏車（T-Bike）騎往附近新營美術園區、天鵝湖，感受台鐵、糖鐵、鐵馬「三鐵」特色。

新營鐵道地景公園入口處在新營火車站出口左側旁，一路往南延伸至台糖新營糖廠，為昔時為台糖運輸軌道，台南市政府結合新營區公所、台糖公司將封閉廠區進行大改造，保留原有地景，重新整合景觀，園區交織而成台鐵軌道，見證糖業起落，未來二期完工，更能飽覽台糖相關歷史文物、器具、裝置藝術等，將更有看頭。

想搭小火車旅客，還可經由鐵支路步道至新營糖廠中興車站，周六、日、國定假日上午9點至下午4點（平日受理團客），整點發車前往柳營區八老爺，感受昔日糖鐵風情，路程約4點6公里，往返票價100元，洽詢電話（06）6324570。

距離火車站約1公里的新營美術園區，就在嘉南水圳支線旁，以「童年狂想曲」為主題，串連公共藝術及周邊校區，由潮流界藝術家不二良以動漫美學風格，設計小鼠大型公共藝術雕塑，成為新營地區美術教育重要據點與休憩空間。園區更結合樹蔭、陽光、活動及多項建築空間，引領市民親近藝術，每天更聚集許多市民來休憩，成功打造新亮點。

腳力不錯旅客，也可從新營火車站租賃腳踏車，北騎沿著廢棄舊台糖鐵道，至約3公里外的原名「埤寮埤」的天鵝湖親水公園，除悠閒欣賞水色風光、公共藝術，也可漫步其中，單趟環湖約2公里，恣意享受慢活自在旅程。

新營火車站是北台南最大車站，肩負運輸重任。記者謝進盛／攝影
新營火車站是北台南最大車站，肩負運輸重任。記者謝進盛／攝影
新營火車站旁鐵道地景公園，昔為台鐵運輸軌道，搖身一變成休閒好去處。記者謝進盛／攝影
新營火車站旁鐵道地景公園，昔為台鐵運輸軌道，搖身一變成休閒好去處。記者謝進盛／攝影

火車站 糖鐵 台鐵

延伸閱讀

高5.5米耶誕樹 台南新營民治市政中心今晚點燈

台糖小港廠睦鄰健步走 邀好鄰居一起走出健康

回來了！金石堂新營店關店3年 周五易地開幕

搭客運南下台中！司機卻「忘下交流道」 12乘客被載到台南下車

相關新聞

噁！朴子市某雞場埋雞屍數十袋 翁章梁也批沒良心

嘉義縣朴子市德家里某養雞場遭檢舉偷埋雞屍，里民向環保局檢舉，業者坦承埋雞屍，日前環保局會同家畜所開挖，查獲數十袋裝雞屍飼...

蘇貞昌支持嘉縣設科園區 議員有肯定、有質疑畫大餅

行政院長蘇貞昌19日到嘉義縣送大禮，宣布支持設置科學園區，上午議會臨時會開議，引發熱議，議員林緗亭、林于玲肯定縣長翁章梁...

另類「三鐵」共構 台南新營逍遙遊

新營火車站是台鐵北台南最大車站，車站旁長1公里餘新營鐵道地景公園，旅客除能漫步其中，更能搭台糖小火車，也可從火車站搭配公...

台南慰問警辛勞 請吃湯圓還找整復師調筋鬆骨

今天冬至，台南市新化警分局體卹員警一整年來執勤「身心緊繃狀態之辛勞」，除了煮一大鍋湯圓，提供員警食用慰勞，還由警友正興實...

空中彩虹自行車道健走驚魂 翁章梁：究查到底

嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區「策馬橋飛輿自行車道」（彩虹自行車道），19日有園區廠商辦健走，群眾行走上面很晃，伸縮縫裂...

嘉義市施政兩周年 黃敏惠：從苦難中突破創造高峰

嘉義市長黃敏惠今天辦施政2周年記者會，黃敏惠說，2020遇到疫情衝擊很大的一年，但第一時間就成立災害應變中心，穩定帶領市...

「你違規了」台南全台首座智慧路口 違規馬上顯示告知

全台第一個智慧安全路口今天在台南中西區啟用，車輛只要有違規情況，路口的LED螢幕就會顯示違規事項與車號，提醒用路人，交通...

雲林大排土堤崩塌 立委要求加速整治

雲林縣馬公厝大排靠近東勢鄉龍潭國小的堤段，不僅仍為老舊土堤，遇風雨來襲，經常崩塌淹水，影響學生和村民進出安全，且該河段雜...

空中彩虹自行車道健走驚魂 嘉義縣府封閉請專家鑑定

嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，夜間七彩燈光閃爍，被網車友稱「彩...

提升生廚餘量變有機黃金 南市環保用這招

台南市斥資9200萬元興建的廚餘高速發酵設備已陸續裝設完成，為了達成每日生熟廚餘60公噸的需求，環保局與市場合作，有效回...

難忘山友亡 成大校友捐120萬山訓

許多山難發生，大家當下關注到搶救現場，卻很少注意倖存者難以抹滅的傷痕，成大登山協會成立超過一甲子，曾發生5起山難事故，有...

保學生命 成大70歲師嚴審登山計畫

成功大學登山協會成立至今65年，畢業校友多年來每月定期辦登山，昨為已任職43年的指導老師李增昌，慶祝70歲大壽，師生情誼...

熱門新聞

彰化人愛排隊？中秋有蛋黃酥之亂 冬至則有麻糬之亂

首間鯖魚主題「大鯖魚夢工廠」宜蘭開幕 占地2千坪免費參觀

罷免王浩宇貪食蛇機車遊行 王浩宇：尊重

罷免陳致中失利 罷免團體坦承提案失敗：尊重民意

超血汗！加利口罩員工連續上班近百天 單月加班130小時

民眾垃圾分類沒有做好 苗栗累及垃圾車退運239車次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。