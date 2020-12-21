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空中彩虹自行車道健走驚魂 翁章梁：究查到底

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
藍營議員詹琬蓁(左)質詢縣長翁章梁(右) ，批馬稠後園區空中自行車道使用安全出問題 。記者魯永明／翻攝
藍營議員詹琬蓁(左)質詢縣長翁章梁(右) ，批馬稠後園區空中自行車道使用安全出問題 。記者魯永明／翻攝

嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區「策馬橋飛輿自行車道」（彩虹自行車道），19日有園區廠商辦健走，群眾行走上面很晃，伸縮縫裂開，民眾驚魂，質疑安全結構有問題，縣府緊急封閉車道；上午藍綠議員砲轟，批車道未完成驗收開放，車道變成地震體驗車道；縣長翁章梁強調，會檢討，另找結構技師鑑定，「一定究查到底！」

藍營議員詹琬蓁、李國勝質詢，批空中車道花費4億餘元，未完成驗收就開放通車不當，廠商辦健走發生嚴重搖晃，還指稱安全沒問題，萬一發生意外，要面對國賠；議員王啟澧質問工程款支付廠商了嗎？

綠營議員林緗亭說，她接獲健走民眾反映到場查看，群眾行走上面很晃，連伸縮縫都裂開，民眾驚魂，前縣長張花冠臉書貼文對任內完成的車道，引以為傲，他要求翁章梁要善後，車道開放未做好配套措施，夜間霓虹燈閃爍，影響車友騎乘視線，野狗多，民眾行走車道搖晃嚴重，車道變成地震體驗車道。

經發處長江振瑋說，車道還未完成驗收，目前只是開放試騎，園區開發商出資再按售地利潤，與縣府核算收益，車道付款還要計算，車道2017年10月至2018年12月施工，去年7月縣府委託台灣土木技師公會驗收，多次驗收過程，發現部份橋段兩側鋼外部塗裝有瑕疵，廠商未完全改善，縣府參考技師及本案PCM公司意見，預計本月底辦理減價收受驗收。

翁章梁說，開放試騎會檢討，車道使用引發民眾安全疑慮，當初設計結構是否有問題，縣府會另找結構技師鑑定，相關問題「一定究查到底！」給議員及民眾交代。

藍營議員李國勝(左)質詢縣長翁章梁(右) ，批馬稠後園區空中自行車道使用安全出問題 。記者魯永明／翻攝
藍營議員李國勝(左)質詢縣長翁章梁(右) ，批馬稠後園區空中自行車道使用安全出問題 。記者魯永明／翻攝
綠營議員林緗亭批馬稠後園區空中自行車道變成地震體驗車道。記者魯永明／翻攝
綠營議員林緗亭批馬稠後園區空中自行車道變成地震體驗車道。記者魯永明／翻攝

車道 翁章梁 健走

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