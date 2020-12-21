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嘉義市施政兩周年 黃敏惠：從苦難中突破創造高峰

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠今天主持施政2周年記者會，感謝市民共同努力。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠今天主持施政2周年記者會，感謝市民共同努力。記者李承穎／攝影

嘉義市長黃敏惠今天辦施政2周年記者會，黃敏惠說，2020遇到疫情衝擊很大的一年，但第一時間就成立災害應變中心，穩定帶領市民往前走，市民、醫療團隊也配合，在疫情解封後，透過日環食、光織影舞展，購物節和安心旅遊加碼等，帶從苦難中克服、往前走，創造高峰，今年也得到幸福城市第一名，這份榮耀屬於大家。

黃敏惠今天在市府一樓率一級主管舉行「凝聚前進的力量－施政二周年記者會」，邀請東西區各里長、議員等人出席，並播放施政影片。

「今年大家曾經非常憂慮」，黃敏惠說，疫情發生時，在1月24日便成立緊急應變指揮中心，透過防疫物資整備與不斷調整防疫工作，全力守護市民健康，也持續以「鬆綁不鬆懈」的態度，讓市民生活步入常軌；民眾安心，才能刺激消費，嘉義市不僅去年平均可支配所得非六都排名第3，去年營利事業銷售額創歷史新高。

但疫情解封後透過日環食、科學168、購物節與滿千送百、北香湖光織影舞、安心旅遊補助加碼、美術館開館、與富邦悍將合作打造訓練基地，以及國際管樂節等，讓人潮與商機湧入嘉義市，再創經濟高峰，嘉義市住宿甚至成為搜尋引擎關鍵字。

黃敏惠說，施政2周年最困難的地方，應是改革政策，要與市民做好溝通，例如中山路科技執法，是因中山路不好停車、事故率發生很高，展開執法後帶來怨言，但不斷溝通後，很感動大家能了解；另外基礎建設如汙水下水道，往往帶來破壞，但最後得到認同。

黃敏惠說，也布建了綠色大眾運輸系統電動公車、Youbike2.0等，另外「公園惠」也再一次讓公園更有意義，導入滯洪池概念來做公園，再多種樹，因應極端氣候，北香湖公園也讓嘉義市能辦光織影舞和日環食等大型活動。

「努力被看見是幸運、努力被肯定就是幸福。」黃敏惠說，今年得到幸福城市第一名，從困難中突破，雖然沒有豐厚資源，但願意努力共好，幸福的品牌已經在嘉義市，明年台灣設計展在嘉義市，以設計導入城市治理，並以設計力與民眾溝通，邀請所有民眾共同參與，一起激盪、發想，促進城市的進步與改變，帶領嘉義市的產業與品牌走向國際化。

嘉義市長黃敏惠今天主持施政2周年記者會，感謝市民共同努力。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠今天主持施政2周年記者會，感謝市民共同努力。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠今天主持施政2周年記者會，感謝市民共同努力。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠今天主持施政2周年記者會，感謝市民共同努力。記者李承穎／攝影

嘉義 黃敏惠 疫情

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