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保障行人安全 台南智慧安全路口系統啟用

中央社 / 台南21日電

台南市中西區中山路及西華南街口今天啟用全國首座智慧安全路口系統，即時偵測汽機車闖紅燈、越線及機車逆向，警示違規駕駛者，且提供警方作為科技執法的依據。

台南市長黃偉哲上午主持中西區中山路及西華南街口的智慧安全路口系統；他表示，中西區在每萬人中A1（死亡車禍）、A2（受傷車禍）事故比例相對較高，這次在人潮聚集、行人流量高的路口試辦，期待透過AI協助，有效降低路口交通事故發生機率。

黃偉哲說，智慧安全路口系統啟用後，將評估客觀數據，若確實對汽機車駕駛人用路習慣造成改變的話，將在全市其他路口擴大推廣實施。

台南市政府交通局表示，智慧安全路口系統搭載AI智慧科技，即時偵測機車逆向、汽機車闖紅燈及跨越停止線等違規行為，並於LED資訊可變標誌（CMS）顯示違規車輛車牌號碼及違規行為資訊，以達警示效果，且提供警方進行科技執法。

交通局數據，台南市今年1月至10月行人交通事故造成32人死亡、778人受傷，建構行人安全通行環境已成當務之急。為有效降低事故率，打造首座智慧安全路口，在行人安全保護裝置方面，以行人地崁燈、行人號誌輔助屏（VMS）及智慧有聲號誌等創意聲光方式提醒應依行人號誌燈號穿越馬路。

中西區中山路及西華南街口，毗鄰台南車站，路口周遭有新光三越中山店、FOCUS百貨、衛福部台南醫院，車水馬龍，是台南主要鬧區之一。

事故 車禍 黃偉哲

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