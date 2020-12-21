快訊

花蓮開車撞山羌卡保險桿 駕駛一路不覺70公里帶回家

大量濃煙冒出！旭富製藥廠區中午再爆炸 警義消居民驚恐走避

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林大排土堤崩塌 立委要求加速整治

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
馬公厘大排老舊雜草叢生，目前只用太空包擋水，危險又髒亂，立委請水利單位加速整治。記者蔡維斌／攝影
馬公厘大排老舊雜草叢生，目前只用太空包擋水，危險又髒亂，立委請水利單位加速整治。記者蔡維斌／攝影

雲林縣馬公厝大排靠近東勢鄉龍潭國小的堤段，不僅仍為老舊土堤，遇風雨來襲，經常崩塌淹水，影響學生和村民進出安全，且該河段雜草叢生，惡臭難堪，村民一直陳情改善。立委蘇治芬今天偕同第五河川局長張庭華等人會勘，沿著龍潭橋上游護岸仍擺滿太空包改善應急工程，決定加快腳步整治，還給村民一條安全美麗的河流。

前雲林縣議員張健福、東勢鄉民代表林惠如、龍潭村長黃詩媛等人也到場關心，希望加速解決村民心中的痛。

五河局長張庭華表示，馬公厝大排流經虎尾、褒忠、東勢、台西，總長17公里多，目前整治約52%，今天勘查東勢龍潭橋至仁益橋段，因該段仍為土堤，排水斷面過窄，才會造成上游水流溢堤。

他說，經立委蘇治芬爭取，該大排將列入110年應急工程，改善護岸兩側各160公尺，預估工程經費2000萬元，預定明年4月開工，完工後可改善30公頃的淹水面積，工程將會交由縣府來執行。

蘇治芬說，日前她曾和水利署長來現勘，驚見馬公厝大排龍潭橋上游段，靠近龍潭國小附近的沿岸還有許多住家，居民陳情該堤段遇雨積水成災，過去曾發生崩堤，幸經搶救才未釀重災，將來老堤一旦崩塌，後果將不堪設想，整治刻不容緩。

她說，前一段治理工程只做到龍潭橋上游一小段，其餘的土堤竟沒有護欄，目前僅暫置太空包，非長久之計，且易生意外，改善工程迫在眉睫，攸關村民、學生安全，才要求納入緊急工程中加速整治。

蘇治芬也說，先前爭取的馬公厝大排龍潭橋上下游橋梁改建治理工程6588萬元，今年年底前已決標了，龍潭橋跟仁益橋一併改建，將還給居民一條安全又美麗的河流。

馬公厘大排老舊雜草叢生，目前只用太空包擋水，危險又髒亂，立委請水利單位加速整治。記者蔡維斌／攝影
馬公厘大排老舊雜草叢生，目前只用太空包擋水，危險又髒亂，立委請水利單位加速整治。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬帶領水利官員請村民放心，將會加速整治老舊的馬公厝大排。記者蔡維斌／翻攝
立委蘇治芬帶領水利官員請村民放心，將會加速整治老舊的馬公厝大排。記者蔡維斌／翻攝
馬公厘大排老舊雜草叢生，危險又髒亂，立委請水利單位加速整治。記者蔡維斌／攝影
馬公厘大排老舊雜草叢生，危險又髒亂，立委請水利單位加速整治。記者蔡維斌／攝影

蘇治芬 馬公 太空

延伸閱讀

藍綠立委罕同台力挺黃鈺惠 讚虎尾農會「農會台積電」

遞出橄欖枝？英系邀賴清德餐敘「初選的事都忘了」

首座最靠近高鐵的人工湖 雲林客厝滯洪池美麗又防洪

北港溪銀合歡擋視野 河川局決修剪

相關新聞

空中彩虹自行車道健走驚魂 嘉義縣府封閉請專家鑑定

嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，夜間七彩燈光閃爍，被網車友稱「彩...

嘉義市施政兩周年 黃敏惠：從苦難中突破創造高峰

嘉義市長黃敏惠今天辦施政2周年記者會，黃敏惠說，2020遇到疫情衝擊很大的一年，但第一時間就成立災害應變中心，穩定帶領市...

「你違規了」台南全台首座智慧路口 違規馬上顯示告知

全台第一個智慧安全路口今天在台南中西區啟用，車輛只要有違規情況，路口的LED螢幕就會顯示違規事項與車號，提醒用路人，交通...

雲林大排土堤崩塌 立委要求加速整治

雲林縣馬公厝大排靠近東勢鄉龍潭國小的堤段，不僅仍為老舊土堤，遇風雨來襲，經常崩塌淹水，影響學生和村民進出安全，且該河段雜...

提升生廚餘量變有機黃金 南市環保用這招

台南市斥資9200萬元興建的廚餘高速發酵設備已陸續裝設完成，為了達成每日生熟廚餘60公噸的需求，環保局與市場合作，有效回...

難忘山友亡 成大校友捐120萬山訓

許多山難發生，大家當下關注到搶救現場，卻很少注意倖存者難以抹滅的傷痕，成大登山協會成立超過一甲子，曾發生5起山難事故，有...

保學生命 成大70歲師嚴審登山計畫

成功大學登山協會成立至今65年，畢業校友多年來每月定期辦登山，昨為已任職43年的指導老師李增昌，慶祝70歲大壽，師生情誼...

電暖爐讓媽媽暖腳 12歲女童如願

一對就讀國小的年幼姊弟家中只有一條棉被，每到冬天與父母窩在一起取暖，許下毛毯的耶誕禮物願望，今年12歲女童看到母親的腳常...

花生收成 虎尾建冷鏈倉庫 農委會補助

農委會主委陳吉仲昨天到雲林虎尾鎮農會關心二期花生收成狀況，農會總幹事黃鈺惠指倉庫已收逾1萬包花生，尚有4千包待收，產期約...

雲嘉南4縣市僅2寵物公園 民眾催多設

寵物已成為現代許多家庭的重要成員，但雲林、嘉義縣市和台南目前寵物公園建置率仍低，動保團體及各縣市都有民代認為，友善動物的...

雲林新住民畫繪本首發表 說家鄉、道故事還可當教材

雲林縣社會關懷協會連續6年舉辦新住民親子共讀、繪本創作，今天發表一本「越好聽，印好記」新住民繪本，以中印、中越原創雙語呈...

高5.5米耶誕樹 台南新營民治市政中心今晚點燈

耶誕接近，台南市政府在新營民治中心市民廣場樹立一座高約5.5公尺耶誕樹，今晚邀請市長黃偉哲等人點燈，入夜後璀璨燈光照耀下...

熱門新聞

彰化人愛排隊？中秋有蛋黃酥之亂 冬至則有麻糬之亂

首間鯖魚主題「大鯖魚夢工廠」宜蘭開幕 占地2千坪免費參觀

罷免王浩宇貪食蛇機車遊行 王浩宇：尊重

罷免陳致中失利 罷免團體坦承提案失敗：尊重民意

副駕開窗丟垃圾 賓士哥秒撿扔回！如何罰環保局說分明

民眾垃圾分類沒有做好 苗栗累及垃圾車退運239車次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。