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雲林大排土堤崩塌 立委要求加速整治
雲林縣馬公厝大排靠近東勢鄉龍潭國小的堤段，不僅仍為老舊土堤，遇風雨來襲，經常崩塌淹水，影響學生和村民進出安全，且該河段雜草叢生，惡臭難堪，村民一直陳情改善。立委蘇治芬今天偕同第五河川局長張庭華等人會勘，沿著龍潭橋上游護岸仍擺滿太空包改善應急工程，決定加快腳步整治，還給村民一條安全美麗的河流。
前雲林縣議員張健福、東勢鄉民代表林惠如、龍潭村長黃詩媛等人也到場關心，希望加速解決村民心中的痛。
五河局長張庭華表示，馬公厝大排流經虎尾、褒忠、東勢、台西，總長17公里多，目前整治約52%，今天勘查東勢龍潭橋至仁益橋段，因該段仍為土堤，排水斷面過窄，才會造成上游水流溢堤。
他說，經立委蘇治芬爭取，該大排將列入110年應急工程，改善護岸兩側各160公尺，預估工程經費2000萬元，預定明年4月開工，完工後可改善30公頃的淹水面積，工程將會交由縣府來執行。
蘇治芬說，日前她曾和水利署長來現勘，驚見馬公厝大排龍潭橋上游段，靠近龍潭國小附近的沿岸還有許多住家，居民陳情該堤段遇雨積水成災，過去曾發生崩堤，幸經搶救才未釀重災，將來老堤一旦崩塌，後果將不堪設想，整治刻不容緩。
她說，前一段治理工程只做到龍潭橋上游一小段，其餘的土堤竟沒有護欄，目前僅暫置太空包，非長久之計，且易生意外，改善工程迫在眉睫，攸關村民、學生安全，才要求納入緊急工程中加速整治。
蘇治芬也說，先前爭取的馬公厝大排龍潭橋上下游橋梁改建治理工程6588萬元，今年年底前已決標了，龍潭橋跟仁益橋一併改建，將還給居民一條安全又美麗的河流。
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