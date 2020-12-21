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空中彩虹自行車道健走驚魂 嘉義縣府封閉請專家鑑定

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣馬稠後產業園區空中彩虹自行車道，19日上午健走驚魂， 嘉義縣府封閉請專家鑑定。記者魯永明 ／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區空中彩虹自行車道，19日上午健走驚魂， 嘉義縣府封閉請專家鑑定。記者魯永明 ／攝影

嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，夜間七彩燈光閃爍，被網車友稱「彩虹自行車道」，19日有園區廠商辦健走活動，群眾行走上面很晃，連伸縮縫都裂開，民眾驚魂；縣府緊急封閉車道，下午開專案會議請專家勘察鑑定。

這座預算4億多元的空中鋼棧橋車道，設計單車使用，8月通車，首次有大批群眾走在空中車道健行，引發管理使用不當質疑。議員林緗亭接獲民眾反映，到場查看，發現標線劣化到可以整個拿起來，直言該工程「金玉其外，敗絮其中」，是否有工程施工問題，引起檢調注意，政風室主動展開調查。

馬稠後園區暨車道管理單位是縣府經發處，卻由建設處核准使用辦健行，車道管理使用辦法及相關問題 ，縣府檢討中。經發處說，自行車道施工期間2017年10月至2018年12月，2019年7月起縣府委託台灣土木技師公會驗收，多次驗收過程，發現部份橋段二側鋼外部塗裝有瑕疵，廠商未完全改善，縣府參考技師及本案PCM 公司意見，預計12月底辦理減價收受驗收，自行車道目前未完成驗收程序。

縣府考量橋梁使用舒適性，免除民眾對搖晃過大疑慮，目前封閉車道，邀集驗收單位台灣省土木公會土木專業技師現勘，要求廠商提出減少振動幅度及橋面伸縮縫改善方案，確實改善及驗收完成後，再開放使用。

嘉義縣馬稠後產業園區空中彩虹自行車道，19日上午健走驚魂， 嘉義縣府封閉請專家鑑定。記者魯永明 ／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區空中彩虹自行車道，19日上午健走驚魂， 嘉義縣府封閉請專家鑑定。記者魯永明 ／攝影
嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，夜間七彩燈光閃爍，被網車友稱「彩虹自行車道」，8月通車。圖／縣府提供
嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，夜間七彩燈光閃爍，被網車友稱「彩虹自行車道」，8月通車。圖／縣府提供

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