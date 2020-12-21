提升生廚餘量變有機黃金 南市環保用這招

台南市斥資9200萬元興建的廚餘高速發酵設備已陸續裝設完成，為了達成每日生熟廚餘60公噸的需求，環保局與市場合作，有效回收果皮、菜葉等生廚餘，每日已增加約5公噸，未來將跨大與事業單位、學校合作，讓更多廚餘轉化成有機培養土及肥料，創造環保效益。

台南市環保局在新化及城西場分設高速發酵設備，日處理量可達60公噸，但目前熟廚餘略多生廚餘，為提升發酵率，環保局加強生廚餘的回收。除了在台南市區各大市場設置子車，鼓勵攤販將菜葉、果皮、爛水果等生廚餘放置在子車，再由垃圾車前往載運外，也與茶飲店合作，回收使用過的茶葉。

南市環保局表示，經多個星期的努力，現在每天的生廚餘已增加約5公噸，整個廚餘總量也接近60公噸；著接將與學校、事業單位、飲食店等合作，再提升廚餘量，達到所要的需求量。