快訊

張毅病逝後顯靈 楊惠姍全身著丈夫衣淚崩追憶

鴻海MIH聯盟201家廠商名單 官網一次公布

雲林新住民畫繪本首發表 說家鄉、道故事還可當教材

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
新住民姊妹喬淑方（左二）展現自創繪本介紹越南天糕地餅。圖／雲林縣政府提供
新住民姊妹喬淑方（左二）展現自創繪本介紹越南天糕地餅。圖／雲林縣政府提供

雲林縣社會關懷協會連續6年舉辦新住民親子共讀、繪本創作，今天發表一本「越好聽，印好記」新住民繪本，以中印、中越原創雙語呈現家鄉故事，文化觀光處長陳璧君表示，新住民閱讀提供其學習、情感交流管道，透過親子創作繪本傳遞多元文化，未來也可當作新住民母語教材。

陳璧君說，此次繪本有來自越南印尼的范玉鸞、喬淑方、吳友萍、吳有珠、陳莎莉、魏麗群等6位新住民，在指導老師張淑貴帶領下完成創作，今天展現成果。

「越南結婚訂禮會有檳榔？」「在越南還有檳榔傳說？」「越南粽為何包成圓柱型和正方型？」「越南農村人家如何靠種菸草養活一家人？」「印尼為何有米飯是長成錐型？」「有千島國之稱的印尼，水上市場是如何交易的呢？」

來自印尼的陳莎莉說，「沒想到畫作有天也能變創作！」目前在學校擔任母語教學老師的她，也表示「這是教母語時很好的教材」。

陳璧君表示，文化觀光處三樓分區資源中心設有多元文化專區，共有2000多本越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、柬埔寨等多國語言書籍提供民眾借閱，歡迎新住民朋友多加運用。

雲林縣社會關懷協會今天發表一本「越好聽，印好記」新住民繪本，以中印、中越原創雙語呈現異鄉故事。圖／雲林縣政府提供
雲林縣社會關懷協會今天發表一本「越好聽，印好記」新住民繪本，以中印、中越原創雙語呈現異鄉故事。圖／雲林縣政府提供
雲林縣社會關懷協會今天在文化觀光處發表「越好聽，印好記」新住民繪本，另在三樓分區資源中心設置多元文化專區，提供新住民借閱各國書籍。圖／雲林縣政府提供
雲林縣社會關懷協會今天在文化觀光處發表「越好聽，印好記」新住民繪本，另在三樓分區資源中心設置多元文化專區，提供新住民借閱各國書籍。圖／雲林縣政府提供

越南 新住民 印尼

延伸閱讀

彰化表揚模範新住民 各國姐妹大展身手秀才藝

相關新聞

嘉義市湧入暖流 城隍廟、正覺同修會送出大紅包

年關腳步接近，嘉義城隍廟辦理冬令救濟活動，今年發放對象是嘉義巿1292戶低收入戶及363戶邊緣戶，每戶發放壽麵、罐頭和白...

影／這個歌仔戲團平均年逾八旬 嘉義縣政府前技驚四座

嘉義縣新港鄉安和社區有一支「千歲」歌仔戲團，團員平均年齡均超過80歲，更有多位長者超過90歲，總年齡超過1600歲，今天...

藍綠立委罕同台力挺黃鈺惠 讚虎尾農會「農會台積電」

農委會主委陳吉仲今天下鄉到雲林，前往虎尾鎮農會關心二期花生收成狀況，並宣達明年元旦上路的農民退休儲金政策辦法，陳還當場允...

影／嘉縣文化基金會「點亮新港」創作展 來看生命之樹

嘉義縣文化基金會「田園地景─點亮新港」創作展，昨日晚間在新港鐵路公園點燈，邀請多位藝術家駐村創作，提供在地鄉民、遊客，體...

嘉市芳春公寓 專租弱勢老人

台南租屋仲介透露，有中年人來看屋簽約都稱自己要住，結果房東發現是給長輩住，「A簽約讓B住」的案例不少，因部分房東認為高齡...

視察嘉義縣市 蘇貞昌送3大禮

行政院長蘇貞昌昨天到嘉義縣市視察送3項大禮，宣布支持嘉縣設科學園區，同意設置國家級無人機測試驗證中心；也同意補助興建嘉市...

安心上工延長 雲嘉南釋1671職缺

勞動部「安心即時上工」計畫延長到明年6月底，雲嘉南地區目前釋出1671個職缺，明年1月起上工，每月最多工作80小時，時薪...

嘉市管樂節踩街 沿路散播歡樂

2020嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，昨天下午在中央噴水圓環登場，今年受疫情影響，國外團隊無法來台，市長黃敏惠帶著大家戴口...

空拍驚艷！嘉義市國際管樂節舞台空拍像CD還是黑膠唱片

2020嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，今天下午在中央噴水圓環啟動，市府邀請攝影師柯發壽，透過空拍機紀錄這次管樂盛會，其中踩...

「真的有像在歐洲！」 奇美博物館今明兩晚濃濃歐美風

奇美博物館今明兩天舉辦「聖誕週末」活動，今天下午到晚間6點估計有超過15000人進場，人山人海水泄不通，附近的路口也一度...

雲林第1場彩虹遊行很吸睛 保守農業縣超乎想像

雲林縣今天下午第一場同志彩虹遊行登場，來自各地約5、600名同婚支持者，聚集雲林斗六市，展開性平遊行，隊伍一路呼口號，有...

巧克力讓感情增溫！縣長媽媽與監護兒少相約可可莊園

這是失去家庭溫暖的孩子，不論3歲小孩童或是國高中的青少年，度過一次最有感的耶誕，因為他們和縣長媽媽張麗善，相約在美麗的可...

熱門新聞

foodpanda外送員這個背章是榮譽象徵 他一連拿8個

罷免王浩宇貪食蛇機車遊行 王浩宇：尊重

罷免陳致中失利 罷免團體坦承提案失敗：尊重民意

空拍驚艷！嘉義市國際管樂節舞台空拍像CD還是黑膠唱片

彰化人愛排隊？中秋有蛋黃酥之亂 冬至則有麻糬之亂

免費景點夯 三灣落羽松紅了有療癒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。