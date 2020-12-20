雲林新住民畫繪本首發表 說家鄉、道故事還可當教材

雲林縣社會關懷協會連續6年舉辦新住民親子共讀、繪本創作，今天發表一本「越好聽，印好記」新住民繪本，以中印、中越原創雙語呈現家鄉故事，文化觀光處長陳璧君表示，新住民閱讀提供其學習、情感交流管道，透過親子創作繪本傳遞多元文化，未來也可當作新住民母語教材。

陳璧君說，此次繪本有來自越南、印尼的范玉鸞、喬淑方、吳友萍、吳有珠、陳莎莉、魏麗群等6位新住民，在指導老師張淑貴帶領下完成創作，今天展現成果。

「越南結婚訂禮會有檳榔？」「在越南還有檳榔傳說？」「越南粽為何包成圓柱型和正方型？」「越南農村人家如何靠種菸草養活一家人？」「印尼為何有米飯是長成錐型？」「有千島國之稱的印尼，水上市場是如何交易的呢？」

來自印尼的陳莎莉說，「沒想到畫作有天也能變創作！」目前在學校擔任母語教學老師的她，也表示「這是教母語時很好的教材」。