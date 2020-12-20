璀璨啟燈 鹽水「月之美術館」持續至明年3月初

台南市文化局辦理「漫月美行動─月之美術館2020年度特展」，今晚在鹽水區修德拜亭廣場舉行啟燈儀式，共有15件裝置作品，由市長黃偉哲親自主持，將展至明年3月1日，每晚6至10時開燈，文化局歡迎各地遊客來參觀。

文化局說，自2019年起以鹽水豐厚的歷史文化、生態資源為基底啟動「月之美術館」計畫，今年更將短期的節慶活動轉型為長期藝術深耕行動，推出「漫月美行動─月之美術館2020年度特展」，晚間點燈儀式由稻草人現代舞蹈團表演揭開序幕，由黃偉哲等人啟燈，立委賴惠員、鹽水區長姜家彬、台南市議員沈家鳳等人與會，鄉親一片讚嘆聲，未來每晚6至10時開燈，也為將到來的月津港燈暖身。

黃偉哲出席主持啟燈儀式，致詞時表示，月津港燈節自縣市合併以來已辦理第10年，承續歷屆市府對鹽水發展投注，他上任以來即啟動「月之美術館計畫」。今年月之美術館很多主題，如「貓想知燕」、「海中躍動美之城」，許多好的構想，都來自年輕人發想，讓這個鹽水老鎮這再次發光發亮。

文化局長葉澤山表示，「漫月美」行動是一種累進的藝術實驗與在地共創作的行動方案，作品除出沒老街巷弄，更擴及鹽水車站、鹽水觀光美食城及鹽水橋旁的7-11鹽生門市等，為邀請參觀民眾走訪各鹽水景點探索，文化局將鹽水小鎮分為6個行動代號區域，只要加入月之美術館line官方帳號，即可依照行動代號蒐集6個展區QR code，讓遊人按代號探尋祕密景點和精彩作品，將展至明年3月1日。