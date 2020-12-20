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嘉義市湧入暖流 城隍廟、正覺同修會送出大紅包
年關腳步接近，嘉義城隍廟辦理冬令救濟活動，今年發放對象是嘉義巿1292戶低收入戶及363戶邊緣戶，每戶發放壽麵、罐頭和白米等物資以及紅包3千元；另外佛教正覺同修會則贈嘉義巿11里110位里民，每戶勢弱家庭1500元的愛心紅包，巿長黃敏惠感謝民間善的力量，幫助需要幫助的人度過難關。
嘉義市長黃敏惠今參與「城隍有愛、溫暖我嘉」冬令救濟活動，感謝廟方及慈善會的愛心，在寒冷的天氣裡提供需要幫助的人最溫暖的協助。也參與正覺同修會位於嘉義講堂寒冬送暖活動。
黃敏惠表示，城隍廟董事長賴永川、所有理監事、幹部志工及大眾的愛凝聚在一起，也謝謝慈善會會長蘇文聰和所有委員以及善心人士的溫暖用心，共同努力讓嘉義更和諧、嘉義會更好。
黃敏惠說，正覺同修會從民國101年度到109年度總計全台受惠人數達4萬146人，共送出善款5130萬元，發揮修行善的力量幫助需要幫助的人渡過難關，明天就是冬至了，是最冷的時候，最冷的時候難關一過就可以看到太陽，迎來佛光普照。
佛教正覺同修會老師廖宙說，正覺寒冬送暖活動今年分別在全台12縣市，為獨居弱勢長者、特困低收入戶以及清寒家庭奉上愛心紅包，關懷隱身在社會各角落的弱勢里民，提供溫暖的支持力量。嘉義巿部份11里110位里民，可收到每戶愛心紅包1500元，捐贈金額達16萬5千元。
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