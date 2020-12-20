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影／這個歌仔戲團平均年逾八旬 嘉義縣政府前技驚四座

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
安和社區在社區關懷據點成果發表會上粉墨登場。記者莊祖銘／攝影
安和社區在社區關懷據點成果發表會上粉墨登場。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣新港鄉安和社區有一支「千歲」歌仔戲團，團員平均年齡均超過80歲，更有多位長者超過90歲，總年齡超過1600歲，今天上午嘉義縣政府舉辦社區關懷據點成果發表會，甫登台便技驚四座，台下掌聲不絕。

安和村村長陳利生說，當初會想成立歌仔戲團，是因為受到縣府邀請，要在成果發表站登台演出，由於社區內長者從小看歌仔戲長大，閒聊時也常繞著歌仔戲話題，他便發想在成果展上演出歌仔戲。

安和村社區發展協會理事長陳何信慧說，團員從半年前開始排練，請專業老師教學，從基本的台步、身段開始階段性學習，老大人們都躍躍欲試。

練習過程中，幾經波折，有人動作跟不上，有人體力不支，但老大人們都堅持下去，許多外籍看護、媳婦在一旁看了深受感動，自願性地加入練習和演出。

陳何信慧說，當初成立歌仔戲團，想要給老大人們一個正向目標，讓他們在閒暇之餘有個方向去努力、實踐，「人老心不老」，看到老大人們那麼賣力地練習，如今在台上可以發光發熱、展現自我，他也很感動。

陳何信慧說，這是歌仔戲團首次在那麼多觀眾面前公開演出，希望能帶給老人家們更多自信，但，「整天唱歌仔戲也會膩」，未來也會再培養老人家們更多興趣，更多元地發展。

安和社區歌仔戲團今日上午在社區關懷據點成果發表會上載歌載舞。記者莊祖銘／攝影
安和社區歌仔戲團今日上午在社區關懷據點成果發表會上載歌載舞。記者莊祖銘／攝影
安和社區歌仔戲團平均年齡逾八旬，是名符其實的千歲團。記者莊祖銘／攝影
安和社區歌仔戲團平均年齡逾八旬，是名符其實的千歲團。記者莊祖銘／攝影

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