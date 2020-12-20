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藍綠立委罕同台力挺黃鈺惠 讚虎尾農會「農會台積電」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
農委會主委陳吉仲（左一）今天下鄉到雲林虎尾鎮農會關心二期花生收成狀況，藍綠立委林文瑞（右一）、蘇治芬（右二）罕見同台，陪同參觀農會花生加工中心。記者陳苡葳／攝影
農委會主委陳吉仲（左一）今天下鄉到雲林虎尾鎮農會關心二期花生收成狀況，藍綠立委林文瑞（右一）、蘇治芬（右二）罕見同台，陪同參觀農會花生加工中心。記者陳苡葳／攝影

農委會主委陳吉仲今天下鄉到雲林，前往虎尾鎮農會關心二期花生收成狀況，並宣達明年元旦上路的農民退休儲金政策辦法，陳還當場允諾補助農會4千萬元建置冷鏈倉庫；陳吉仲說，虎尾農會總幹事黃鈺惠是名副其實的「土豆媽媽」，接任總幹事3年，努力擦亮農會招牌，藍綠立委林文瑞、蘇治芬今也罕見同台挺黃，邀農友團結，守護照顧農民的總幹事。

陳吉仲今天到虎尾鎮關心花生，蘇治芬、林文瑞也陪同參觀虎尾鎮農會花生加工中心。黃鈺惠表示，今年二期花生預計收成1萬4千包，目前產期約剩15天，倉庫內已置放逾1萬包花生，但冰庫容量只有40坪，無法負荷所有收成量，希望農委會補助經費，設置更完善的冷鏈設備。

陳吉仲說，去年國產花生產地價格崩盤，農委會為穩定價格，以每台斤40元媒合收購，陳讚許虎尾農會發揮功能，將農民權益擺第一，黃鈺惠配合政策收購花生，保障農民生計，今將再補助農會4千萬設置300坪冷鏈倉庫，未來除貯存花生，遇豪雨等天災搶收時，也能開放提供農民應急使用。

林文瑞、蘇治芬今天也異口同聲肯定黃鈺惠表現；林文瑞說，「黃鈺惠上任後，保障農民收益、將農會轉虧為盈，是相當認真的領袖，我一定支持認真做事情的人」；蘇治芬更稱讚黃鈺惠是「五星級總幹事」，不但翻轉虎尾農會成「農會界台積電」，個人及農產品更獲獎無數。

蘇治芬說，黃鈺惠除努力將供銷部轉虧為盈、信用部逾期放款比率降至0.08%創新低，存款更突破100億元，財務改革全縣第一；另也提高員工薪點、改善加工廠房及設備並獲國際認證、推廣產銷履歷，前年及去年蟬聯農金獎「營運卓越獎優等獎」，今年獲全國履歷達人等。

黃鈺惠聽聞後，不禁眼眶泛淚，今獲眾人行動力挺，也彷彿為自己帶來正能量，她向在場逾500位農民宣布，明年花生契作將以高於產地價、每台斤多3.5元保價收購，未來如經營順利，「甚至可能提高至4.5或5.5元」，屆時農民不必再看「販仔」臉色。

不過雲林縣花生採收後的曝曬工作，常因曬場及人力不足等困擾農民，黃鈺惠表示已接洽花生乾燥設備業者試車最新機種，待機台成熟後即會建置，解決農民翻曬問題。

而農民退休儲金明年元旦將上路，陳吉仲說，有農保、未滿65歲且未領取其他社會保險老年給付者，即可向農保投保農會詢問申請，「繳越多、領越多」可依每月基本工資選擇提繳1至10%比率，一年可調整2次，且與農保、老農津貼制度不衝突。

農委會主委陳吉仲（中）今天下鄉到雲林虎尾鎮農會關心二期花生收成狀況，藍綠立委林文瑞（左一）、蘇治芬（右二）罕見同台，陪同參觀農會花生加工中心。記者陳苡葳／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天下鄉到雲林虎尾鎮農會關心二期花生收成狀況，藍綠立委林文瑞（左一）、蘇治芬（右二）罕見同台，陪同參觀農會花生加工中心。記者陳苡葳／攝影
農委會主委陳吉仲（右二）今天下鄉到雲林虎尾鎮農會關心二期花生收成狀況，總幹事黃鈺惠（右一）解說導覽。記者陳苡葳／攝影
農委會主委陳吉仲（右二）今天下鄉到雲林虎尾鎮農會關心二期花生收成狀況，總幹事黃鈺惠（右一）解說導覽。記者陳苡葳／攝影

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