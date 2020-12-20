城鄉發展落差大 地方創生提供解藥

台灣直轄市改制邁向10周年，有了更多經費與資源的挹注，城市風貌更為突出，吸引年輕人前仆後繼地前進都市追夢；但也加劇偏鄉地區人口老化、區域不均等問題，有賴「地方創生」注入解藥。

政府宣示2019年為台灣地方創生元年，並將地方創生定位為國家安全戰略層級的國家政策，希望以此政策達到讓人口回流、青年返鄉，進而促進區域均衡、島內移民。

到底「地方創生」是甚麼，又如何能改變台灣「又老又窮」的偏鄉地區。

「我們希望根據地方特色發展永續產業，讓年輕人能夠回鄉經營，讓地方繁榮起來，延緩往都市發展的壓力」，國發會副主委游建華解釋，若能根據地方DNA，開發屬於地方的特色產品，不僅可以鞏固就業，再將科技、新創導入傳統產業後，也會增加年輕人返鄉意願，落地生根。

儘管翻轉地方非一朝一夕可達成，游建華說，目前還是有些較成功的案例可供分享，以雲林縣口湖鄉為例，因位處西南沿海，養殖漁業豐富，但年輕人多到都市發展，只剩下老年人繼續從事養殖。

游建華指出，養殖業就是雲林口湖的在地DNA，雲林口湖台灣鯛養殖靠著導入科技，打造出智能魚池，可從手機遠端監控掌握養殖池水質水溫、自動投餌投藥、生長監控、太陽能儲電賣電等系統；相同面積下可增加42倍魚產量、相同產量下可節省93%用水量，將每隻鯛魚從新台幣40元增加全魚附加價值到400元。

雲林口湖台灣鯛養殖不僅是雲林首件地方創生通過提案，也是全台示範案例。游建華表示，傳統養殖池很大，導入AI後、養殖池規模縮小，但能更精準地控制水溫以及各項數據；未來口湖鄉將建構109個台灣鯛智能魚池、創造109名科技漁民投入養殖，帶動每年台灣鯛魚出口達856萬斤年產量，可創造2.91億產值。

另外，台南官田擁有全台菱角最大產量及種植面積，卻因燃燒處理大量菱角殼飽受嚴重空氣汙染所苦，現在台南市政府所提出的官田區地方創生計畫，透過循環經濟思維的具體落實，發展出菱殼炭產業鏈，成功將原本棄置不用的菱角殼，煉成「烏金」。

游建華表示，如今官田許多中老年人每日可以靠著剝菱角殼賺外快，年輕人則可用創新、靈活的行銷想法，創造更多商機。

雲林口湖、台南官田樹立地方創生的成功典範，但全台還有許多偏鄉等待點石成金，甚至仍在尋找屬於自己的在地DNA。

國發會表示，目前全國共有368處鄉鎮市區，經分析人口變化率、人口規模、居民收入等因素，並考量資源運用優先順序及地區居民經濟弱勢情形後，已將其中134處鄉鎮區列為地方創生優先推動地區。

「這134個區占全台灣鄉鎮土地2/3，現住人口卻只有1/9」，游建華直言，如果這些區域人口持續外流，後續可能會衍生老人照護、在地基本生活設施及功能維持困難等問題。

也因此，游建華表示，政府將透過3大作法持續推動地方創生，一是國發會將協調相關部會既有資源，除了相關計畫，國發會也會請業師下鄉輔導，甚至會找經濟部工業局、商業司，依照個案特色給予意見。

其次，政府鼓勵企業返鄉投資，或是給予資金挹注鄉村發展；第三，希望透過在地的產官學研能量，與地方達成共識，確認適合在地發展的DNA內涵。

為了支援地方政府推動地方創生事業計畫，國發會及各相關中央部會除了持續加強輔導協助及整合經費資源，同時配合前瞻計畫2.0，提出「加速推動地方創生計畫」（110-114年），預計5年編列60億元預算專款專用，協助地方加速落實推動創生工作，促進區域均衡發展。

國發會官員補充，地方創生希望引導青年留鄉或返鄉，強調在地青年主體性，因此未來補助對象將著重長年在地方經營的團隊，排除由外來顧問公司或沾醬油類型的團隊搶食分散資源。

另外，也將成立專案辦公室及分區輔導中心，強化現行地方創生輔導機制，提高諮詢輔導頻率，可以有效協助地方團隊及鄉鎮市區公所，加速提出地方創生計畫及相關事業提案。

地方創生政策推動至今，截至11月27日止，國發會已偕同相關部會進行約150多場現地訪視、專家輔導及共識座談會議，輔導地方政府提出116件地方創生計畫，經國發會召開18次跨部會「行政院地方創生會報」工作會議後，陸續通過46案（涵蓋52個鄉鎮區），其餘70案持續輔導中。