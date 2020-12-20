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影／嘉縣文化基金會「點亮新港」創作展 來看生命之樹
嘉義縣文化基金會「田園地景─點亮新港」創作展，昨日晚間在新港鐵路公園點燈，邀請多位藝術家駐村創作，提供在地鄉民、遊客，體驗「新港節慶光廊」之美。
此次活動除邀請4位駐村藝術家創作，還有9位藝術家帶領3所學校、4個社團機關、1個社區歷時3個月時間，共同創作12座作品。
嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍表示，此次活動以「生活的脈動」為主題，以「環境藝術」概念出發，回應當今的環境現況，讓藝術體驗成為打破學習障礙的光，將藝術創作成為一種工具和手段，把環境教育和藝術實踐視為目標，利用藝術來引導民眾進入環教領域學習。
活動主軸「生命之樹」，由多名60到80歲長者創作，在布料上紮染出豐富多彩的顏色，將燈垂掛於樹上，串聯起來凝聚成一顆顆繽紛的果實吊掛在樹上，象徵智慧的色彩漫延，再以共同創作的手染布條圍繞在樹幹上，土地於連結，象徵生命是從地裡而生、而結束，形成了一棵飽含著眾多生命力量的大樹。
為迎接明年新港鐵路公園20周年慶，今年地景藝術擴大創作及點燈範圍，用藝術角度帶領民眾「慢」遊新港，沿著鐵路公園從新港鄉農會旅客服務中心穿越中山路，一路往東延伸至文昌國小前登雲水生池，即日起展出至明年2月28日。
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