諸羅山盃軟式少棒邀請賽開打 有112名小女孩參賽

23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，在做好防疫工作下今晚開打，今年日本、香港等國外球隊不能來台參賽，仍有249支球隊、3546位球員參賽，隊伍、人數創歷年新高，教育部長潘文忠參加開幕式，與市長黃敏惠開球，也歡迎球員、家長、教練，記得享受嘉義美食、諸羅明媚風光。

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，今年被教育部體育署列入「臺灣國際賽12金選」，成為最受重視棒球賽事之一，今年比賽主場地，在重新整建完成的嘉義市KANO棒球場，設備新穎、美輪美奐，符合國際標準，比賽還與智林體育台合作，直播32強賽事，獎盃也改用樟木實木製作，展現嘉義市木都特色。

市長黃敏惠說，嘉義是台灣棒球原鄉，發掘無數優秀球員登上棒球殿堂，諸羅山盃少棒賽是許多棒球小選手，第一次正式比賽的競技場，今年特地邀請在地菁英，中華職棒味全龍隊新秀劉崇聖，和女子棒球員劉修竹作為代言人，2人都是嘉義市國小少棒隊訓練的好手，是嘉義驕傲，也是諸羅山盃所有選手的楷模。

她說，嘉義市是畫都、木都、更是棒球之都，透過這次賽事，希望讓更多人認識嘉義市，來嘉義為孩子加油、享受嘉義之美。

今年另一特色是，有112名女球員參賽，來自桃園市新屋區埔頂國小，正規15名選手中有10名女生，新竹縣峨眉鄉富興國小，嘉義縣秀林國小也各有7名女球員，是女選手最多球隊。