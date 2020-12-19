空拍驚艷！嘉義市國際管樂節舞台空拍像CD還是黑膠唱片

2020嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，今天下午在中央噴水圓環啟動，市府邀請攝影師柯發壽，透過空拍機紀錄這次管樂盛會，其中踩街活動出發前，在噴水圓環上的空拍圖，圓環設計就像1張金色CD，搭配周邊黑色道路，又像1張黑膠唱片，讓人驚艷管樂節空拍之美。

攝影師柯發壽表示，空拍時就有這想法，想將舞台拍出1張唱片的感覺，而且還是1張屬於嘉義市國際管樂節的專輯，每年都有特色，像今年就像1張搖滾專輯，也希望每年都發行這專輯，成為嘉義市民的記憶、收藏、最愛。

嘉義市文化局副局長林金龍表示，舞台設計時就考量到，要讓舞台平面看像蛋糕舞台，從上方則要清楚呈現今年管樂主題「管樂搖滾BAR」，也能像一張黃金唱片CD。