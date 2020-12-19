快訊

緯創印度廠爆發暴動事件 蘋果：暫緩下新訂單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「真的有像在歐洲！」 奇美博物館今明兩晚濃濃歐美風

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美博物館今明兩天舉辦「聖誕週末」活動，今天下午到晚間6點估計有超過15000人進場，人山人海。記者周宗禎／攝影
奇美博物館今明兩天舉辦「聖誕週末」活動，今天下午到晚間6點估計有超過15000人進場，人山人海。記者周宗禎／攝影

奇美博物館今明兩天舉辦「聖誕週末」活動，今天下午到晚間6點估計有超過15000人進場，人山人海水泄不通，附近的路口也一度塞車。雖然表演與各項活動都集中在下午兩點才開始，但中午前已經有許多民眾陸續入園，並在園區搭起帳篷，度過悠閒的一天。

博物館首度登場的「戶外聖誕電影」引來大小朋友闔家觀賞，大家坐臥在草地上、躺在帳篷裏，邊野餐邊看經典好劇，今天放映「冰雪奇緣2」與「小鬼當家2紐約迷途記」等影片。有遊客非常喜歡這裡的耶誕氣氛，「真的很像在歐洲國家」，表示明天還會再來。

館方說，「2020奇美聖誕週末」為落實防疫，每位參與者無論大人小孩，一律贈送獨家聖誕防疫口罩。只是沒料想到當初為防疫而準備的口罩，已然成為活動詢問度最高且最實用的聖誕小禮。

口罩樣式以聖誕色系搭配當期特展「紙上奇蹟2－無所不彈」的摺紙線條與幾何元素，不僅保護遊客安全又極富聖誕氣息，且六、日發送不同款式，有民眾說明天要再來領花色不同的口罩。

奇美博物館「聖誕週末」明天最後一天，活動時間下午兩點到晚上10點，入園即需購票，預售票250元，於ibon售票系統販售；活動現場票300元，12歲以下持有效證件可免費入場。詳情洽奇美博物館臉書或官網：www.chimeimuseum.org。

奇美博物館表示，「聖誕週末」活動星期六日就開始，不過今天參與人潮比上星期平均一天逾1.2萬人還多，總計這3天人數上看4萬。

博物館內還有音樂家演出單簧管三重奏。記者周宗禎／攝影
博物館內還有音樂家演出單簧管三重奏。記者周宗禎／攝影
奇美博物館今明兩天舉辦「聖誕週末」活動，今天下午到晚間6點估計有超過15000人進場，人山人海。記者周宗禎／攝影
奇美博物館今明兩天舉辦「聖誕週末」活動，今天下午到晚間6點估計有超過15000人進場，人山人海。記者周宗禎／攝影
奇美博物館今明兩天舉辦「聖誕週末」活動，今天下午到晚間6點估計有超過15000人進場，人山人海。記者周宗禎／攝影
奇美博物館今明兩天舉辦「聖誕週末」活動，今天下午到晚間6點估計有超過15000人進場，人山人海。記者周宗禎／攝影

奇美博物館 口罩 塞車

延伸閱讀

影／五湖園分享愛 惠明學童和安德烈食物銀行獲贈

88棟薑餅屋！中壢大江義賣活動 打造全台最大薑餅城

JETS嘉年華公益派對 聖誕布置、新設施營造佳節氛圍

彰化小英之友會號召捐血 祭出禮券、口罩價值800元贈品

相關新聞

嘉縣第一個文創聚落 朴子水道頭文創聚落冬至市集開幕

嘉義縣朴子市東石國中旁，由日治時期警察及老師宿舍改建的第一個文創聚落「嘉藝點水道頭文創聚落」，今天從白天到晚間，舉行「嘉...

影／嘉義市國際管樂節歡樂踩街 防疫戴口罩欣賞

2020嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，今天下午在中央噴水圓環啟動，今年受疫情影響，國外團隊無法來台，仍有54支國內管樂隊、...

台南5家幼兒園聯合親子運動大會 各幼兒園展現裝扮巧思

台南市安定區「直加弄」非營利幼兒園、佳里區「泑潛幼兒園」等五家幼兒園，今天在安定區南興國小舉辦親子聯合運動會。各家幼兒園...

「真的有像在歐洲！」 奇美博物館今明兩晚濃濃歐美風

奇美博物館今明兩天舉辦「聖誕週末」活動，今天下午到晚間6點估計有超過15000人進場，人山人海水泄不通，附近的路口也一度...

雲林第1場彩虹遊行很吸睛 保守農業縣超乎想像

雲林縣今天下午第一場同志彩虹遊行登場，來自各地約5、600名同婚支持者，聚集雲林斗六市，展開性平遊行，隊伍一路呼口號，有...

巧克力讓感情增溫！縣長媽媽與監護兒少相約可可莊園

這是失去家庭溫暖的孩子，不論3歲小孩童或是國高中的青少年，度過一次最有感的耶誕，因為他們和縣長媽媽張麗善，相約在美麗的可...

我家被養雞場包圍！台南自治條例草案規範要距500公尺

台南市東山區科里里枋子林居民反對新設置養雞場，今年以來台南市有25場新申請案，不少場都遇到居民抗議，主要訴求都是距離村落...

星宇航空桃園、台南雙邊載客 微旅行2.0今啟航

航空界微旅行2.0由星宇航空率先開航，今天選擇台南為首發站，這也是台南航空站繼2016年「台南—胡志明」航線以來，再度迎...

台南柳營年輕總幹事力銷「旭日橙」 鄭文燦助百萬業績

台南柳營「旭日橙」上市了，以日照充足香氣迷人取勝，柳營區農會向農民收購後協助行銷，理事長蔡坤成和總幹事陳右欣日前帶領柳丁...

學者反映台糖虎山農場林木遭藤蔓覆蓋 台糖：立即清理

台大助理教授林如森日前經過台糖仁德虎山林埸，發現部分林地因小花蔓澤蘭及其它藤類攀爬，「林木不能行光合作用，快窒息而死」，...

蘇貞昌關愛翁章梁 翁就職2周年前35天來嘉3次送大禮

嘉義縣長翁章梁25日就職2周年，行政院長蘇貞昌關愛翁章梁，去年到訪2次，大方送老舊社區活動中心、道路改善及9座老舊橋梁重...

全台首座冰淇淋觀光工廠上梁來賓冠蓋雲集 明年7月營運

嘉義縣朴子市出身經營公共工程營造公司的負責人侯泰豐，轉投資冰淇淋生產，創「繽菓市」品牌冰淇淋，打響知名度，為回饋家鄉幫農...

熱門新聞

曾文水庫57年曾面臨最大的危機 不是地震是這場大洪水

苗栗縣「地王」仍在這裡 每坪40萬6000元

水庫安全更有感！曾文水庫57年首度將潛在風險列入評估

10天就要5萬的頂級月子中心 首日月子餐湯裡竟有S鐵勾

蘇貞昌宣布支持嘉義縣設科學園區：打造西部產業一條龍

彰化縣地理中心 溪湖公車轉運站規畫出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。