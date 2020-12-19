「真的有像在歐洲！」 奇美博物館今明兩晚濃濃歐美風

奇美博物館今明兩天舉辦「聖誕週末」活動，今天下午到晚間6點估計有超過15000人進場，人山人海水泄不通，附近的路口也一度塞車。雖然表演與各項活動都集中在下午兩點才開始，但中午前已經有許多民眾陸續入園，並在園區搭起帳篷，度過悠閒的一天。

博物館首度登場的「戶外聖誕電影」引來大小朋友闔家觀賞，大家坐臥在草地上、躺在帳篷裏，邊野餐邊看經典好劇，今天放映「冰雪奇緣2」與「小鬼當家2紐約迷途記」等影片。有遊客非常喜歡這裡的耶誕氣氛，「真的很像在歐洲國家」，表示明天還會再來。

館方說，「2020奇美聖誕週末」為落實防疫，每位參與者無論大人小孩，一律贈送獨家聖誕防疫口罩。只是沒料想到當初為防疫而準備的口罩，已然成為活動詢問度最高且最實用的聖誕小禮。

口罩樣式以聖誕色系搭配當期特展「紙上奇蹟2－無所不彈」的摺紙線條與幾何元素，不僅保護遊客安全又極富聖誕氣息，且六、日發送不同款式，有民眾說明天要再來領花色不同的口罩。

奇美博物館「聖誕週末」明天最後一天，活動時間下午兩點到晚上10點，入園即需購票，預售票250元，於ibon售票系統販售；活動現場票300元，12歲以下持有效證件可免費入場。詳情洽奇美博物館臉書或官網：www.chimeimuseum.org。