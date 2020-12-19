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雲林第1場彩虹遊行很吸睛 保守農業縣超乎想像

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
發起人雲林縣議員廖郁賢身穿婚紗服跟著遊行。記者蔡維斌／攝影
發起人雲林縣議員廖郁賢身穿婚紗服跟著遊行。記者蔡維斌／攝影

雲林縣今天下午第一場同志彩虹遊行登場，來自各地約5、600名同婚支持者，聚集雲林斗六市，展開性平遊行，隊伍一路呼口號，有人裝扮各種造型，更有人只穿小褲褲，赤裸上身，遊行過程平和，只是引來不少好奇眼光，希望雲林也能成為一個性別友善的土地。

這場遊行發起人時代力量的雲林縣議員廖郁賢也穿起白紗禮服，走在隊伍最前端，她說，748號的通過，是代表社會真的包容了同志嗎？婚姻平權不僅應只是口號，而是社會的改變。

她表示，資料顯示今年9月30日止全國登記4725對同婚，雲林縣僅47對，約只1%。雲林相對於六都，是個較不重視性平議題的地方，她相信社會是可以相互理解的，越是艱難，他們就越應站出來。

第1屆雲林彩虹遊行，今天下午在斗六市人文公園登場，來自各地5、600的同志支持者，一起走上街頭，希望以開放、尊重與多元的方式，與雲林民眾對話。

由於這是雲林第一場彩虹遊行，隊伍穿梭斗六市街，一路搖著彩虹旗，高喊性平口號，因隊伍中有人裝扮特殊，吸引目光，一向雲林被視為較保守的農業縣，但有路人說，台灣很自由，愛怎麼樣就怎麼樣，遊行只要不礙到交通，嘜要緊啦！大家就當作看熱鬧就好，支不支持大家心中自有定見。

隊伍中有只穿小褲褲裸著上身的遊行者，冷天中格外引人注目。記者蔡維斌／攝影
隊伍中有只穿小褲褲裸著上身的遊行者，冷天中格外引人注目。記者蔡維斌／攝影
雲林第一場彩虹遊行今天在斗六市登場，遊街吸引目光。記者蔡維斌／攝影
雲林第一場彩虹遊行今天在斗六市登場，遊街吸引目光。記者蔡維斌／攝影
遊行者主張都寫在身上。記者蔡維斌／攝影
遊行者主張都寫在身上。記者蔡維斌／攝影

斗六 同志 同婚

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