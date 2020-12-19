雲林第1場彩虹遊行很吸睛 保守農業縣超乎想像

雲林縣今天下午第一場同志彩虹遊行登場，來自各地約5、600名同婚支持者，聚集雲林斗六市，展開性平遊行，隊伍一路呼口號，有人裝扮各種造型，更有人只穿小褲褲，赤裸上身，遊行過程平和，只是引來不少好奇眼光，希望雲林也能成為一個性別友善的土地。

這場遊行發起人時代力量的雲林縣議員廖郁賢也穿起白紗禮服，走在隊伍最前端，她說，748號的通過，是代表社會真的包容了同志嗎？婚姻平權不僅應只是口號，而是社會的改變。

她表示，資料顯示今年9月30日止全國登記4725對同婚，雲林縣僅47對，約只1%。雲林相對於六都，是個較不重視性平議題的地方，她相信社會是可以相互理解的，越是艱難，他們就越應站出來。

第1屆雲林彩虹遊行，今天下午在斗六市人文公園登場，來自各地5、600的同志支持者，一起走上街頭，希望以開放、尊重與多元的方式，與雲林民眾對話。