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巧克力讓感情增溫！縣長媽媽與監護兒少相約可可莊園

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
小朋友等不及打開禮物。記者蔡維斌／攝影
小朋友等不及打開禮物。記者蔡維斌／攝影

這是失去家庭溫暖的孩子，不論3歲小孩童或是國高中的青少年，度過一次最有感的耶誕，因為他們和縣長媽媽張麗善，相約在美麗的可可莊園，品賞芳香甜美的現做巧克力，一口接一口，最令孩子興奮的還是一件件超級大禮物，年紀愈小禮物愈大，可可飄香，使這個大家族的團聚歡樂又甜蜜。

今天下午雲林縣唯一的土庫驛可可莊園，因是新建的美麗莊園又有小朋友最愛的巧克力，每位讓寄養父母帶來的孩子，一進園無比興奮，開心地蹦蹦跳跳，愛唱歌的「庭炫」馬上高歌一曲，孩子的心打開了，雲林縣長張麗善的心也跟著開了。

天變冷，耶誕氣氛漸濃，對於失依的孩子，「團聚」只能是個夢，因家庭變故失依或受虐兒，在冷天中尤需暖手，由政府監護的孩子，今天和縣長媽媽有約，提前歡聚過節。

讓孩子開心到睡不著的是，約定地點是所有年輕人所響往的土庫可可莊園，這座由企業家陳盈豪返鄉投資開發新建的可可園，浪漫又美麗，是雲林最熱門打卡新景點，幾位在家扶學園的青少年，得知今年將在可可園過耶誕，真的興奮一整晚。

今天下午，從三歲的小童到十五歲的維特少年，走進美麗的可可莊園，猶如夢境，看到從沒見過的可可樹，再吃到甜嫩可口的現做巧克力，簡直高興到爆，有人馬上唱起歌，小童還蹦蹦跳跳，連內向小蓮都露出笑容。

「巧克力的魔力真大！」張麗善看到孩子開心，也隨之心悅，還親自餵了前來採訪的記者一口巧克力，全場大笑，縣長和副縣長給小朋友一個個擁抱，並陪他們一起製作巧克力，每個人在巧克力中雀躍舞動，共享甜蜜。

縣長媽媽抱起年紀最小的「婷婷」，更送她一個超級大禮物，禮比人高，全場笑翻天，無知孩子也感受大人的心，跟著蹦跳，很是可愛。

家扶中心主委陳燦勳說，和孩子過了很多年耶誕，沒看過孩子這麼開心，巧克力助長了大家的快樂。社會處長林文志說，雲林目前由縣長監護的孩子共46人，31人在雲林，其餘安置外縣市；縣府為兒少開立教育發展帳戶，每月為他們存款1250元，直至孩子滿18歲，讓他們長大能安心受教育，學習成長。

「每個孩子都是我心中小天使」張麗善說，感謝衛福部中區兒童之家、雲林家扶中心、希望學園、信義育幼院、一心育幼院及長愛家園，長期來協助縣府提供給無依孩子一個溫暖的家，今天和他們玩在一起，真的超開心！

3歲小孩童不會製作卡片，就以向縣長媽媽香一個來回報送禮，超可愛，像歡樂大家族。記者蔡維斌／攝影
3歲小孩童不會製作卡片，就以向縣長媽媽香一個來回報送禮，超可愛，像歡樂大家族。記者蔡維斌／攝影
縣長媽媽張麗善（左）陪小朋友製作巧克力。記者蔡維斌／攝影
縣長媽媽張麗善（左）陪小朋友製作巧克力。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善和監護孩子相約可可園歡度耶誕，大哥大姊則製作卡片感謝縣長媽媽。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善和監護孩子相約可可園歡度耶誕，大哥大姊則製作卡片感謝縣長媽媽。記者蔡維斌／攝影
縣長媽媽張麗善和監護兒少相約可可園提前歡度耶誕，送給孩子大禮物，讓孩子超開心。記者蔡維斌／攝影
縣長媽媽張麗善和監護兒少相約可可園提前歡度耶誕，送給孩子大禮物，讓孩子超開心。記者蔡維斌／攝影

可可 巧克力 張麗善

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