嘉縣第一個文創聚落 朴子水道頭文創聚落冬至市集開幕

嘉義縣朴子市東石國中旁，由日治時期警察及老師宿舍改建的第一個文創聚落「嘉藝點水道頭文創聚落」，今天從白天到晚間，舉行「嘉藝點冬至市集」，眾多藝文攤位、茶道品湯圓、冬至手作體驗等豐富精彩活動 ，吸引大批民眾參與，熱鬧滾滾。

市集招募31攤各地藝文青創品牌，除手作及文創區，增設食創區，呈現嘉縣在地小農、特色品牌，聚落夥伴們舉辦「冬至品湯圓Ｘ手作體驗」，讓民眾在日式建築品嘗手工茶湯圓，還能到店家體驗手作課程，文化觀光局長許有仁到場與店家遊客同樂，提前過冬至 。

活動與天然莊合作，創造專屬嘉義的冬至品湯圓茶道儀式，在雅緻日式建築，聆聽故事館主人陳俊哲介紹古早石磨用法，享用「動物好朋友」製作的手工湯圓，湯圓濃郁芝麻內餡伴茶葉清香，吃入口中甜而不膩，幸福滿足感頓時提升。

逛完南故宮及蒜頭糖廠，沿168縣道往朴子市直行，抵達這處人文藝術的秘境「嘉藝點水道頭文創聚落」，彷彿置身桃花源，是輕旅行首選，水道頭文創聚落歷史悠久，過去是警察及教師日式建築宿舍群，有高35公尺的縣定古蹟「水道配水塔」，簡稱「水道頭」，是當時自來水設施，也是公共衛生大躍進指標。