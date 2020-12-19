影／嘉義市國際管樂節歡樂踩街 防疫戴口罩欣賞

2020嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，今天下午在中央噴水圓環啟動，今年受疫情影響，國外團隊無法來台，仍有54支國內管樂隊、樂旗、表演團體參加，沿街演奏歡樂樂音至市立體育場，傍晚也將在體育場舉行變換隊形晚會。

嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，每年都吸引數萬民眾觀賞，今年受疫情影響，主辦單位還安排工作人員沿路舉牌提醒「戴口罩」，沿路參觀人數也比往年略少。

今年踩街嘉年華啟動式，特別邀請日籍美裔梶間聡夫老師，帶領「他拉喇叭團」及高雄市民管樂團共同演出，帶動全場熱鬧氣氛，接著由嘉義女中樂旗儀隊領軍踩街，黃敏惠、前監察院長張博雅、立委王美惠、溫玉霞及市議員們踩街「齊步走」，54支表演團隊進行熱情、充滿活力的遊行表演。

「每位嘉義市民都是主人！」黃敏惠表示，嘉義市國際管樂節是全國歷史最久的城市音樂節慶，已經第29屆了，這是嘉義市的品牌，也是台灣的品牌。

今年參加踩街的表演團隊，除知名建中、景美、中山女中，及嘉義縣市多個國中小、高校隊伍外，還邀請7支三軍樂隊，包括海軍軍官學校軍樂隊、陸軍專科學校軍樂隊、中華民國空軍軍官學校等，每支管樂儀隊吹奏歡樂樂音通過，都響起熱情加油掌聲。