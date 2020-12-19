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台南5家幼兒園聯合親子運動大會 各幼兒園展現裝扮巧思
台南市安定區「直加弄」非營利幼兒園、佳里區「泑潛幼兒園」等五家幼兒園，今天在安定區南興國小舉辦親子聯合運動會。各家幼兒園師生都運用各式環保素材創作裝扮，精心打扮後進場換別苗頭。主辦單位希望藉由親子運動會，推廣促進運動習慣培養。
泑潛幼兒園師生裝扮成邱比特、老師志工和醫護人員，安定區「直加弄非營利幼兒園」師生以彩虹為意象，安定區「小博士幼兒園」各班設計三種類型的裝扮，善化區「灣裡街幼兒園」以地球儀象徵廣大的世界。善化區「知恩幼兒園」各班則是運用環保與鬆散材料創作出太陽花、小幼苗和愛心。
主辦活動的安定區小博士文教機構表示，各家幼兒園對於進場主軸議題的演繹多元豐富。師、生、幼童家屬靈活運用各種素材資源，結合巧思、創意與用心，讓今年的運動會不僅熱鬧也格外有意義。
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