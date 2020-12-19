我家被養雞場包圍！台南自制條例草案規範要距500公尺

台南市東山區科里里枋子林居民反對新設置養雞場，今年以來台南市有25場新申請案，不少場都遇到居民抗議，主要訴求都是距離村落太近，台南市府農業局表示，除持續督促業者與地方溝通之外，「臺南市新設置畜牧設施自治條例（草案）」也已送市議會審議，期盼議會能予審訂出合於規範的畜牧場距離，落實法制，解決新設置場與聚落間距離過近所造成的疑慮。

農業局指出，草案中最主要是規範距離，與學校、聚落農村再在社區和休閒農業區等都要避開或限縮，距離要有500公尺以上，未來新場都要求採用非開放式的水簾式禽舍，避免汙染。目前已有宜蘭、台東、苗栗、、彰化、雲林、嘉義和屏東7縣市通過自制條例。台南市訂500公尺距離經過研究及參考其他縣市的作法，在產業發展及居民生活間取得平衡。

位在台南東山區科里里枋子林新申請設立養雞場，面積0.78公頃，計畫飼養白肉雞3萬隻，業者已整地準備動工興建，但遭遇到居民抗力抗爭，甚至阻擋施工車輛進入；農業局說，業者還在與地方居民溝通，對於新設置畜牧場的想法，與地方溝通說明。

目前畜牧場設置的法規是農業局依據「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」審查，並會同市府環保局、工務局、水利局、地政局、都發局、農田水利署嘉南管理處等單位，嚴格審查，為居民把關生活品質，依各權管法令審辦核可後，才會核發「容許使用同意」。

後續畜牧場於養殖畜禽動物前，還必須依《畜牧法》辦理牧場登記證，並且，畜牧場於營運後仍需符合《水污染防治法》、《空氣污染防治法》等環保法規的規範，不定期抽檢，違規可連續處罰。

農業局表示，民眾關心新設置畜牧場與民眾聚落之間距離過近，因目前包含《畜牧法》在內的法規都未有規範，故已於日前將市府版本的「臺南市新設置畜牧設施自治條例（草案）」送至市議會待審，期待藉由自治條例的制定，落實法制規範。