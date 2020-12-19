星宇航空偽出國 雙城號飛抵台南

星宇航空「台北-台南雙城號」今天啟航飛抵台南，台南市長黃偉哲前往台南航空站迎接旅客，更贈送「台南X星宇」聯名限定大禮包，歡迎佳賓暢遊魅力府城。

黃偉哲表示，星宇航空偽出國首班班機飛抵台南，他希望遊客喜歡台南的好山好水及美食，也期待未來和星宇航空有更密切的合作。

星宇航空執行長翟健華也說，選擇台南作為首航的第一站，意義非常重大，希望藉由微旅行讓來台南遊玩旅客搭機時，可以找回出國的感覺。

黃偉哲同時贈送到訪旅客「台南X星宇」聯名限定大禮包，在這個合成帆布袋中，裝有台南限定月老知心軟糖、台南市政府和星宇航空聯名限量連得堂煎餅、及台南限定成功啤酒。

「台北-台南雙城號」由星宇航空和台南市政府合作推出，台南航空站特別以灑水柱歡迎首班班機，黃偉哲、翟健華等人都在台南航空站迎接旅客。

另外，台南市政府還在台南航空站舉辦「台南物產X星宇小舖」特色市集，請來風靡日本東京的霜淇淋始祖蜷尾家、頂級飲品日芳珍饌及獲得英國果醬比賽銀牌獎的甜玉軒與赤崁糖、吳萬春蜜餞、吳媽媽野生烏魚子蝦乾等在地名店設攤，讓旅客一次買齊人氣伴手禮。

台南市政府觀光旅遊局人員說，星宇航空「台北-台南雙城號」JX8061及JX8063航班，今天上午9時30分及11時15分從桃園機場起飛，航經日本宮古島、沿台灣東岸於下午12時30分及2時15分抵達台南機場。

「台南-台北航班」JX8062及JX8064航班今天下午1時45分、3時30分從台南機場起飛，沿東岸飛行到日本宮古島，於下午4時45分、6時30分抵達桃園機場，讓旅客享受3小時飛行體驗，享用機上美食，機長也會即時導覽，從雲端飽覽台灣海岸線及地景。