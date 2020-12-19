台南東山爆反養雞場抗爭 市府擬自治條例規範

台南市東山區科里里枋子林部落12月爆發養雞場闢設抗爭，居民設下路障，還前往市府抗議，立委陳椒華今天也到場關切，農業局則送審自治條例，期能規範畜牧場和聚落距離。

東山區枋子林部落抗爭起於養雞業者計畫在當地闢設養雞場，當地居民群起抗議，12月不只設下路障阻止業者進場施工，驚動警方到場戒備，業者無功而返；居民更採取進一步行動，前往市府抗議。

陳椒華今天也到枋子林部落關切，她呼籲市府應傾聽民意，先舉辦說明會，得到多數居認同贊成，才能核發許可闢建養雞場。

農業局人員則說，枋子林部落養雞場闢設已取得許可，但因當地居民反對，一直未施工，市府希望養雞業者和居民多溝通，

另外，農業局也已提出台南市新設置畜牧設施自治條例草案，目前在台南市議會備審中；農業局人員表示，自治條例規範畜牧場和聚落距離是500公尺，和雲林自治條例規範是一樣的。