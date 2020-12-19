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星宇航空桃園、台南雙邊載客 微旅行2.0今啟航

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
航空界微旅行2.0由星宇航空率先開航，今天選擇台南為首發站。圖／台南航空站提供
航空界微旅行2.0由星宇航空率先開航，今天選擇台南為首發站。圖／台南航空站提供

航空界微旅行2.0由星宇航空率先開航，今天選擇台南為首發站，這也是台南航空站繼2016年「台南—胡志明」航線以來，再度迎接新的航空公司，星宇表示，若效益不錯，下周六將再開班次。

星宇航空今天2班次從桃園出發，飛往台南；再有2班次從台南飛桃園，行經日本宮古島、台灣東岸，帶旅客飽覽美景。每班載客限量158席，第2班從桃園飛往台南的班次有148人，接近客滿。

星宇航空執行長翟健華說，選擇台南作為微旅行2.0首發航點，是希望藉此機會帶大家體驗並發掘在地文化的美好，雙邊載客的模式更能串連在地旅遊行程。

台南航空站表示，響應微旅行2.0活動，今天配合市府在航廈大廳舉辦台南在地特色商家市集活動，讓旅客在候機過程中充滿樂趣，同時也有印製精美的台南機場明信片在服務台供旅客免費索取。

航空界微旅行2.0由星宇航空率先開航，今天選擇台南為首發站。記者鄭維真／攝影
航空界微旅行2.0由星宇航空率先開航，今天選擇台南為首發站。記者鄭維真／攝影

航線 星宇航空

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