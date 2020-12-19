星宇航空桃園、台南雙邊載客 微旅行2.0今啟航

航空界微旅行2.0由星宇航空率先開航，今天選擇台南為首發站，這也是台南航空站繼2016年「台南—胡志明」航線以來，再度迎接新的航空公司，星宇表示，若效益不錯，下周六將再開班次。

星宇航空今天2班次從桃園出發，飛往台南；再有2班次從台南飛桃園，行經日本宮古島、台灣東岸，帶旅客飽覽美景。每班載客限量158席，第2班從桃園飛往台南的班次有148人，接近客滿。

星宇航空執行長翟健華說，選擇台南作為微旅行2.0首發航點，是希望藉此機會帶大家體驗並發掘在地文化的美好，雙邊載客的模式更能串連在地旅遊行程。