台南柳營年輕總幹事力銷「旭日橙」 鄭文燦助百萬業績

台南柳營「旭日橙」上市了，以日照充足香氣迷人取勝，柳營區農會向農民收購後協助行銷，理事長蔡坤成和總幹事陳右欣日前帶領柳丁產銷班班長陳躍汯等班員北上桃園推廣旭日橙，桃園市長鄭文燦邀集桃園東北扶輪社等號召社友響應，原本目標募款60萬元，現場反應熱烈加碼到100萬元共1700多箱，柳營區農會表示，「旭日橙」目前正值產季，可向農會訂購。

台南柳營區一帶種植173公頃的柳丁，以旭山里種植面積最多，品質優良，柳營區農會以「旭日橙」為品牌行銷，農會為協助拉抬柳丁價格，今年以每台斤9元收購後協助行銷，目標50萬台斤，作法也受到農委會主委陳吉仲肯定。

總幹事陳右欣表示，柳丁從11月底進入產季，農會從12月2日開收購，今年產量正常果實較小，一公頃產量約5、6萬台斤，產季一開始在台北批發價格平均一公斤才6元，現在已漲到一公斤20元，相當於一斤12元，已達到穩定價格目的。

陳右欣除了北上桃園推廣「旭日橙」，當天台南市長黃偉哲也到東森購物台代言台南區柳營、東山柳丁，大力推動，也賣出上萬台斤，加上陸續有嘉里大榮貨運等企業下訂單，「旭日橙」果皮光滑果肉扎實汁多甜美，經過洗選場及包裝後，把最新鮮的產地水果與消費者分享。

訂購資訊：15台斤／9公斤，每箱300元；30台斤／18公斤，每箱600元整。訂購專線柳營區農會供銷部06-6221248分機1207陳先生