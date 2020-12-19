學者反映台糖虎山農場林木遭藤蔓覆蓋 台糖：立即清理

台大助理教授林如森日前經過台糖仁德虎山林埸，發現部分林地因小花蔓澤蘭及其它藤類攀爬，「林木不能行光合作用，快窒息而死」，提供現場拍攝照片，希望台糖公司及時搶救。台糖表示，會立即派員清理，不過也有民眾要求不要清理。

台糖台南區處農場課虎山農場主任王聖元表示，派員察看應是虎山國小後方林木，遭藤蔓覆蓋，經查民眾提供照片位置，是公園段63、64、65地號，屬台南區處經管市區空地，該地林木是自然生長，不屬台糖造林地範圍，已轉請管理單位仁德資產課加強整理。

王聖元指出，虎山農場30多公頃林地已被劃入台南都會公園特定區，林場經過妥善整理開放民眾出入，現在已成為許多台南市民與附近民眾休閒健走去處，每天清晨黃昏都有民眾。

他說，農場林地每個月至少兩到三次詳細巡查管理，每天防火巡邏，民眾如果發現有類似狀況可向台糖反映。