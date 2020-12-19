蘇貞昌關愛翁章梁 翁就職2周年前35天來嘉3次送大禮

嘉義縣長翁章梁25日就職2周年，行政院長蘇貞昌關愛翁章梁，去年到訪2次，大方送老舊社區活動中心、道路改善及9座老舊橋梁重建，共計8億1671萬元基層建設大紅包；今年從上月14日起，35天內到訪3次，宣布投入20億元，將嘉縣肉品市場轉型為首座現代化屠宰場。

今天第3次來嘉，視察縣府開發完成的馬稠後產業園區前期基地，宣布同意嘉義縣爭取設置科學園區，指示陪同的科技部長吳政忠規畫另對縣府結合民雄航太園區開發，以綠能、無人載具及智慧照護為發展方向，請中央支持設置「國家級無人機研發測試驗證中心」，蘇也爽快答應。

翁章梁說，原台體大校區中科院和國內多家尖端無人機公司已同意進駐，以擴大鏈結產官學研支援系統方式，提升整體技術層次。

蘇貞昌拉攏英系掌門、立委陳明文，及其嫡系人馬立委蔡易餘、縣長翁章梁，翁任期將屆滿一半，拚連任，蘇大力給資源，上午視察馬稠後園區，尊重陳明文，請陳致詞，對陳等人爭取科園區，當場允諾交辦。

蘇貞昌11月14日到嘉義縣宣布，明年起，學校午餐食材獎勵由每餐3.5元提高到6元，並以嚴格契約規範，為午餐使用國產食材嚴格把關，宣示政府決心，用補助提高資源，以契約規範，落實午餐食材3章1Ｑ。

蘇6日上午到嘉縣肉品市場視察現代化屠宰場改建規劃情形，宣布推動興建新式屠宰場，投入20億在嘉縣設置示範場域，成為國內肉品市場轉型的第一家。