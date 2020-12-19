快訊

賴清德下鄉買酒打統編遭非議 酒廠老闆：單純買賣而已

賴清德下鄉買酒打統編遭非議 酒廠老闆：單純買賣而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇貞昌關愛翁章梁 翁就職2周年前35天來嘉3次送大禮

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁（右）25日就職2周年，行政院長蘇貞昌（左）關愛翁，今年第3次來嘉，視察縣府開發完成的馬稠後產業園區前期基地，宣布同意嘉縣設置科學園區。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁（右）25日就職2周年，行政院長蘇貞昌（左）關愛翁，今年第3次來嘉，視察縣府開發完成的馬稠後產業園區前期基地，宣布同意嘉縣設置科學園區。記者魯永明／攝影

嘉義縣長翁章梁25日就職2周年，行政院長蘇貞昌關愛翁章梁，去年到訪2次，大方送老舊社區活動中心、道路改善及9座老舊橋梁重建，共計8億1671萬元基層建設大紅包；今年從上月14日起，35天內到訪3次，宣布投入20億元，將嘉縣肉品市場轉型為首座現代化屠宰場。

今天第3次來嘉，視察縣府開發完成的馬稠後產業園區前期基地，宣布同意嘉義縣爭取設置科學園區，指示陪同的科技部長吳政忠規畫另對縣府結合民雄航太園區開發，以綠能、無人載具及智慧照護為發展方向，請中央支持設置「國家級無人機研發測試驗證中心」，蘇也爽快答應。

翁章梁說，原台體大校區中科院和國內多家尖端無人機公司已同意進駐，以擴大鏈結產官學研支援系統方式，提升整體技術層次。

蘇貞昌拉攏英系掌門、立委陳明文，及其嫡系人馬立委蔡易餘、縣長翁章梁，翁任期將屆滿一半，拚連任，蘇大力給資源，上午視察馬稠後園區，尊重陳明文，請陳致詞，對陳等人爭取科園區，當場允諾交辦。

蘇貞昌11月14日到嘉義縣宣布，明年起，學校午餐食材獎勵由每餐3.5元提高到6元，並以嚴格契約規範，為午餐使用國產食材嚴格把關，宣示政府決心，用補助提高資源，以契約規範，落實午餐食材3章1Ｑ。

蘇6日上午到嘉縣肉品市場視察現代化屠宰場改建規劃情形，宣布推動興建新式屠宰場，投入20億在嘉縣設置示範場域，成為國內肉品市場轉型的第一家。

翁章梁 嘉義 肉品

延伸閱讀

沈富雄：用國家機器對付蘇偉碩 是蘇貞昌還是更上面的意思

影／蘇貞昌嘉義市送大禮 承諾補助西區全民運動中心

有別蘇貞昌蔡英文仍高民調 黨政人士：817萬票熱度仍在

國民黨擬發動反萊豬表決 蘇貞昌：嚴格把關、明白標示

相關新聞

蘇貞昌宣布支持嘉義縣設科學園區：打造西部產業一條龍

行政院長蘇貞昌上午視察嘉義縣政府開發完成的馬稠後產業園區前期基地，縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、吳玉琴及議長張明達，攜...

東山休息站所在地！台南東山科里里民反對新建養雞場

台南市東山科里里枋子林反對新建養雞場，12月8日前往台南市政府永華市政中心陳情，要求比照花蓮撤照，因聽聞業者已申請路權，...

學者反映台糖虎山農場林木遭藤蔓覆蓋 台糖：立即清理

台大助理教授林如森日前經過台糖仁德虎山林埸，發現部分林地因小花蔓澤蘭及其它藤類攀爬，「林木不能行光合作用，快窒息而死」，...

蘇貞昌關愛翁章梁 翁就職2周年前35天來嘉3次送大禮

嘉義縣長翁章梁25日就職2周年，行政院長蘇貞昌關愛翁章梁，去年到訪2次，大方送老舊社區活動中心、道路改善及9座老舊橋梁重...

全台首座冰淇淋觀光工廠上梁來賓冠蓋雲集 明年7月營運

嘉義縣朴子市出身經營公共工程營造公司的負責人侯泰豐，轉投資冰淇淋生產，創「繽菓市」品牌冰淇淋，打響知名度，為回饋家鄉幫農...

馬稠後產業園區彩虹自行車道健走 伸縮縫裂開民眾驚魂

嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，夜間七彩燈光閃爍，被網車友稱為「...

影／蘇貞昌嘉義市送大禮 承諾補助西區全民運動中心

行政院院長蘇貞昌於今南下嘉義市，承諾將補助興建西區國民運動館案，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、溫玉霞及嘉義市多名議員都拍手...

最佛心企業！ 台南璨揚40年董事長許願「照顧更多人」

國內車燈大廠璨揚企業公司，今年囊括國家三大獎項，有健康促進的「活力躍動獎」、「國家人才發展獎」及身心障礙友善單位的「金展...

濁水溪畔居民想擁有美麗堤防祕境 河川局樂於配合開發

為改造濁水溪畔鄉鎮的環境，立委劉建國今天會同第四河川局長李友平、雲林縣議員江文登、廖秋萍及莿桐鄉多位村長、代表，到莿桐鄉...

雲林漁會烏魚尾牙大餐 200桌物超所值訂桌要快

國內烏魚子主產地的雲林區漁會，為提升品質最近舉辦烏魚子評鑑大賽，選出優質烏魚子，漁會預定12月26日推出烏魚尾牙大餐，每...

台南「Ho趣啦！聖誕市集」 連續2周末登場

今年台南耶誕燈節主燈改在河樂廣場環河街一帶，隨著其他景點的燈飾陸續點亮，台南市觀光旅遊局更從今天開始連續2周末，在河樂廣...

影／台南安定農會發表全新芝麻糖 農夫市集宣布開張

台南市安定區農會今天舉辦芝麻糖新產品發表會、農夫市集還有農民直銷站活動。安定農會強調，農會以契作芝麻來製作芝麻糖，為確保...

熱門新聞

北台灣持續降雨 石門水庫蓄水率達62.8%

曾文水庫57年曾面臨最大的危機 不是地震是這場大洪水

陽明山野化水牛持續暴斃 陽管處：數量歷年最多

苗栗縣「地王」仍在這裡 每坪40萬6000元

陽明山水牛死亡達23頭 耿葳：中央還要繼續漠視嗎？

不要違停！北市685個時段性禁停車格 擬設自動開單系統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。