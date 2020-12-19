全台首座冰淇淋觀光工廠上梁來賓冠蓋雲集 明年7月營運

嘉義縣朴子市出身經營公共工程營造公司的負責人侯泰豐，轉投資冰淇淋生產，創「繽菓市」品牌冰淇淋，打響知名度，為回饋家鄉幫農民行銷農特產，投資10億元購置縣治馬稠後產業園區一期用地，興建全台首座冰淇淋觀光工廠，上午舉行上梁儀式，來賓冠蓋雲集，預定明年7月營運。

縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳、立委蔡易餘、朴子市長吳品叡等來賓到場祝賀，共同焚香祭拜神明，祈求開工順利，接著吉時到，翁章梁等來賓各拿一顆金螺絲，鎖上鋼梁，完成上梁儀式。

上梁儀式前，清晨6點半舉辦3Ｋ健走活動，結合馬稠後產業園區運動步道辦理健走，吸引逾千民眾參加，走完全程免費品嘗冰淇淋，清晨天冷風大，但民眾吃得大呼過癮。

「繽菓市」冰淇淋是嘉義在地品牌，主打台灣當季水果及小農特產為主的純天然冰淇淋，綿密細緻的口感，不添加化學香精及色素，低卡健康的特有甜品，獲選為金馬獎指定冰品。

目前繽菓市冰淇淋門市都在各大景點區，如台北車站、松菸文創園區、微風廣場、捷運站台灣各知名景點，唯獨嘉縣沒未營運門市，侯泰豐為回饋地方，創造地方就業，選定馬稠後園區購地3314坪，蓋觀光工廠。