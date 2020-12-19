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馬稠後產業園區彩虹自行車道健走 伸縮縫裂開民眾驚魂

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，上午有園區廠商辦健走活動，疑人數多風大，行走上面很晃，連伸縮縫都裂開，民眾驚魂。圖／林緗亭提供
嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，上午有園區廠商辦健走活動，疑人數多風大，行走上面很晃，連伸縮縫都裂開，民眾驚魂。圖／林緗亭提供

嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，夜間七彩燈光閃爍，被網車友稱為「彩虹自行車道」，8月下旬通車，上午有園區廠商辦健走活動，疑人數多風大，行走上面很晃，連伸縮縫都裂開，民眾驚魂。

議員林緗亭接獲民眾反映，到場查看，發現標線劣化到可以整個拿起來，直言該工程「金玉其外，敗絮其中」，林緗亭說，上午有園區廠商辦健走活動，其中有段是行走自行車道，疑人數多，加上風大，參加民眾反映走在上面竟然會晃，而且是很晃。

林緗亭表示，可怕的是，自行車道連伸縮縫都裂開，景象怵目驚心，民眾大喊請大家走中間，最後因驚嚇指數破表，大家決定折返，結束這場自行車道驚魂記。

縣府參考南科及中科園區平面自行車道，由開發商施設環狀空中自行車道，全長1675公尺，高2.5公尺，車道寬3.5公尺，連同平面車道1.2公里，共2.9公里，經費4億4000萬元，車道圍繞整個園區，自行車棧道採用鋼管桁架，搭配滯洪池拱形鋼懸索景觀橋及觀景平台。

自行車道白天如一條藍帶，空中環繞馬稠後產業園區，入夜車道及橋身點亮呈現多種色彩，常有攝影愛好者用空拍機拍攝自行車道製作成影片，被譽為最美的彩虹自行車道。

縣府經發處說，自行車道行走會搖晃，經查，自行車橋設計採較彈性設計，相關設計施工經檢查驗收合格，一般橋設計也都是彈性設計，相關振動都在考量範圍，沒有安全疑慮。

嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，上午有園區廠商辦健走活動，疑人數多風大，行走上面很晃，連伸縮縫都裂開，民眾驚魂。圖／林緗亭提供
嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，上午有園區廠商辦健走活動，疑人數多風大，行走上面很晃，連伸縮縫都裂開，民眾驚魂。圖／林緗亭提供
嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，上午有園區廠商辦健走活動，疑人數多風大，行走上面很晃，連伸縮縫都裂開，民眾驚魂。圖／林緗亭提供
嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，上午有園區廠商辦健走活動，疑人數多風大，行走上面很晃，連伸縮縫都裂開，民眾驚魂。圖／林緗亭提供
嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，上午有園區廠商辦健走活動，疑人數多風大，行走上面很晃，連伸縮縫都裂開，民眾驚魂。圖／林緗亭提供
嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，上午有園區廠商辦健走活動，疑人數多風大，行走上面很晃，連伸縮縫都裂開，民眾驚魂。圖／林緗亭提供
嘉義縣政府開發的馬稠後產業園區環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，上午有園區廠商辦健走活動，疑人數多風大，行走上面很晃，連伸縮縫都裂開，民眾驚魂。圖／林緗亭提供
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